Бегунам из Екатеринбурга запретили демонстрировать символику зарубежных стран Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участникам марафонской гонки Ural Ultra-trail, которая пройдет 8 мая в Екатеринбурге, запретили использовать символику недружественных стран. Соответствующий документ подписал директор свердловского центра по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Сергей Константинов.

«С учетом текущей политической обстановки, для предотвращения возможных провокационных действий со стороны участников мероприятия, в период соревнований <…> не допускается демонстрация участниками и персоналом атрибутов иностранных государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия», — сказано в документе.

Ural Ultra-trail — ежегодный горный марафон, проходящий в Екатеринбурге. Для участников подготовили четыре вида трасс на 100, 45, 25 и 10 километров. Маршрут забега спроектирован по свердловским местам силы: скалы Три сестры, озеро Таватуй и мужской монастырь у Ганиной ямы.

Ранее URA.RU рассказывал о бегуне из Екатеринбурге, которого раскритиковали в соцсетях за фото с гербом Украины. После инцидента к критике спортсмена присоединился телеведущий Владимир Соловьев.