Свердловский бегун заставил Соловьева раскритиковать Екатеринбург

04 мая 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Ранее телеведущий неоднократно нелестно отзывался о Екатеринбурге и его жителях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев саркастически высмеял спортсмена из Екатеринбурга, который выступил на забеге «Майская гроза» в футболке с украинским гербом, в синих шортах и с желтой повязке на голове. Выступление Соловьева транслировалось в прямом эфире «Соловьев Live». «Это нарочно все? Чтобы показать, что я прав? Что в голове у этого парня? Он бежит в майке Украины, радостный, счастливый. То есть он в восторге от себя. Это доказательство всего того, что я говорил про этот город. Вот вам нравится такое?» — говорит Соловьев. Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие известные политики и жители города. Парень в украинских цветах пробежался по центру Екатеринбурга в забеге «Майская гроза». Позднее бегун рассказал URA.RU, что пользователи соцсетей его затравили за внешний вид. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев саркастически высмеял спортсмена из Екатеринбурга, который выступил на забеге «Майская гроза» в футболке с украинским гербом, в синих шортах и с желтой повязке на голове. Выступление Соловьева транслировалось в прямом эфире «Соловьев Live». «Это нарочно все? Чтобы показать, что я прав? Что в голове у этого парня? Он бежит в майке Украины, радостный, счастливый. То есть он в восторге от себя. Это доказательство всего того, что я говорил про этот город. Вот вам нравится такое?» — говорит Соловьев. Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие известные политики и жители города. Парень в украинских цветах пробежался по центру Екатеринбурга в забеге «Майская гроза». Позднее бегун рассказал URA.RU, что пользователи соцсетей его затравили за внешний вид.