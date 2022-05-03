03 мая 2022

Свердловский бегун заставил Соловьева раскритиковать Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Ранее телеведущий неоднократно нелестно отзывался о Екатеринбурге и его жителях Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев саркастически высмеял спортсмена из Екатеринбурга, который выступил на забеге «Майская гроза» в футболке с украинским гербом, в синих шортах и с желтой повязке на голове. Выступление Соловьева транслировалось в прямом эфире «Соловьев Live».

«Это нарочно все? Чтобы показать, что я прав? Что в голове у этого парня? Он бежит в майке Украины, радостный, счастливый. То есть он в восторге от себя. Это доказательство всего того, что я говорил про этот город. Вот вам нравится такое?» — говорит Соловьев.

Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие известные политики и жители города.

Парень в украинских цветах пробежался по центру Екатеринбурга в забеге «Майская гроза». Позднее бегун рассказал URA.RU, что пользователи соцсетей его затравили за внешний вид.

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Телеведущий Владимир Соловьев саркастически высмеял спортсмена из Екатеринбурга, который выступил на забеге «Майская гроза» в футболке с украинским гербом, в синих шортах и с желтой повязке на голове. Выступление Соловьева транслировалось в прямом эфире «Соловьев Live». «Это нарочно все? Чтобы показать, что я прав? Что в голове у этого парня? Он бежит в майке Украины, радостный, счастливый. То есть он в восторге от себя. Это доказательство всего того, что я говорил про этот город. Вот вам нравится такое?» — говорит Соловьев. Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие известные политики и жители города. Парень в украинских цветах пробежался по центру Екатеринбурга в забеге «Майская гроза». Позднее бегун рассказал URA.RU, что пользователи соцсетей его затравили за внешний вид.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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