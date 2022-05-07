07 мая 2022
06 мая 2022

К проверке ЖК «Любимов» в Пермском крае подключилась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Ива. Пермь, долгострой, грибоедовский жк
После бунта рабочих-мигрантов, к трудовой инспекции подключилась прокуратура Фото:

В Березниках (Пермский край) после бунта рабочих-мигрантов на строительстве объекта ЖК «Любимов», началась проверка краевой Госинспекции труда, к которой подключилась прокуратура. Сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Пермскому краю.

«В связи с протестом граждан Узбекистана государственной инспекцией труда совместно с прокуратурой инициирована проверка в отношении ООО «Специализированный застройщик «ДОМ.59» и проведена встреча с директором по вопросу уровня заработной платы», — указано в информации.

По итогу встречи, работодателя предупредили о недопустимости нарушения прав работников. Если в ходе следующей проверки выявятся нарушения, то инспекция обещает принять меры.

Ранее URA.RU сообщало, что на строительстве жилого комплекса «Любимов» в городе Березники Пермского края рабочие из Узбекистана объявили протест из-за невыплаты заработной платы. Позже ситуация с протестом разрешилась.

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В Березниках (Пермский край) после бунта рабочих-мигрантов на строительстве объекта ЖК «Любимов», началась проверка краевой Госинспекции труда, к которой подключилась прокуратура. Сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Пермскому краю. «В связи с протестом граждан Узбекистана государственной инспекцией труда совместно с прокуратурой инициирована проверка в отношении ООО «Специализированный застройщик «ДОМ.59» и проведена встреча с директором по вопросу уровня заработной платы», — указано в информации. По итогу встречи, работодателя предупредили о недопустимости нарушения прав работников. Если в ходе следующей проверки выявятся нарушения, то инспекция обещает принять меры. Ранее URA.RU сообщало, что на строительстве жилого комплекса «Любимов» в городе Березники Пермского края рабочие из Узбекистана объявили протест из-за невыплаты заработной платы. Позже ситуация с протестом разрешилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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