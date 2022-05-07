К проверке ЖК «Любимов» в Пермском крае подключилась прокуратура

После бунта рабочих-мигрантов, к трудовой инспекции подключилась прокуратура Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Березниках (Пермский край) после бунта рабочих-мигрантов на строительстве объекта ЖК «Любимов», началась проверка краевой Госинспекции труда, к которой подключилась прокуратура. Сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Пермскому краю.

«В связи с протестом граждан Узбекистана государственной инспекцией труда совместно с прокуратурой инициирована проверка в отношении ООО «Специализированный застройщик «ДОМ.59» и проведена встреча с директором по вопросу уровня заработной платы», — указано в информации.

По итогу встречи, работодателя предупредили о недопустимости нарушения прав работников. Если в ходе следующей проверки выявятся нарушения, то инспекция обещает принять меры.

Ранее URA.RU сообщало, что на строительстве жилого комплекса «Любимов» в городе Березники Пермского края рабочие из Узбекистана объявили протест из-за невыплаты заработной платы. Позже ситуация с протестом разрешилась.