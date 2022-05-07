Красноярские пожары уничтожили сотни домов и десятки автомобилей

08 мая 2022 в 07:12 Размер текста - 17 +

В Красноярском крае уточнили количество домов, пострадавших от пожаров Фото: Анна Майорова © URA.RU От пожаров в населенных пунктах Красноярского края с 7 на 8 мая пострадали 518 жилых домов. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе регионального правительства. «При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений. Также пострадал 61 автомобиль», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Пожар начал распространяться в регионе 7 мая в более чем 16 населенных пунктах. По словам губернатора края Александра Усса, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду при прогнозе 25 метров в секунду. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. Сообщалось о семи погибших и 14 пострадавших. Позже в МЧС заявили, что все пожары были локализованы. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

От пожаров в населенных пунктах Красноярского края с 7 на 8 мая пострадали 518 жилых домов. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе регионального правительства. «При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений. Также пострадал 61 автомобиль», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Пожар начал распространяться в регионе 7 мая в более чем 16 населенных пунктах. По словам губернатора края Александра Усса, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду при прогнозе 25 метров в секунду. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. Сообщалось о семи погибших и 14 пострадавших. Позже в МЧС заявили, что все пожары были локализованы.