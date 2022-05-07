07 мая 2022

Красноярские пожары уничтожили сотни домов и десятки автомобилей

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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
В Красноярском крае уточнили количество домов, пострадавших от пожаров Фото:

От пожаров в населенных пунктах Красноярского края с 7 на 8 мая пострадали 518 жилых домов. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе регионального правительства.

«При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений. Также пострадал 61 автомобиль», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Пожар начал распространяться в регионе 7 мая в более чем 16 населенных пунктах. По словам губернатора края Александра Усса, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду при прогнозе 25 метров в секунду. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. Сообщалось о семи погибших и 14 пострадавших. Позже в МЧС заявили, что все пожары были локализованы.

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От пожаров в населенных пунктах Красноярского края с 7 на 8 мая пострадали 518 жилых домов. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе регионального правительства. «При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений. Также пострадал 61 автомобиль», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Пожар начал распространяться в регионе 7 мая в более чем 16 населенных пунктах. По словам губернатора края Александра Усса, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду при прогнозе 25 метров в секунду. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. Сообщалось о семи погибших и 14 пострадавших. Позже в МЧС заявили, что все пожары были локализованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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