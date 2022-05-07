Экс-глава НАТО призвал Финляндию и Швецию срочно войти в альянс

Швеции и Финляндии следует срочно вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить в НАТО именно сейчас, когда президент России Владимир Путин занят на Украине. Даже при подаче срочной заявки о вступлении, она будет изучаться несколько месяцев», — заявил экс-генсек телеканалу CNBC.
Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. США, в свою очередь, пообещали им решить проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. Позже американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times заявила, что вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса НАТО приведет к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке.
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Швеции и Финляндии следует срочно вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить в НАТО именно сейчас, когда президент России Владимир Путин занят на Украине. Даже при подаче срочной заявки о вступлении, она будет изучаться несколько месяцев», — заявил экс-генсек телеканалу CNBC. Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. США, в свою очередь, пообещали им решить проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. Позже американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times заявила, что вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса НАТО приведет к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке.