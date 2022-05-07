07 мая 2022

Экс-глава НАТО призвал Финляндию и Швецию срочно войти в альянс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Стокгольма. Швеция, паром, флаг швеции, водный транспорт
Расмуссен считает, что Швеции и Финляндии надо срочно вступать в альянс Фото:

Швеции и Финляндии следует срочно вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить в НАТО именно сейчас, когда президент России Владимир Путин занят на Украине. Даже при подаче срочной заявки о вступлении, она будет изучаться несколько месяцев», — заявил экс-генсек телеканалу CNBC.

Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. США, в свою очередь, пообещали им решить проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. Позже американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times заявила, что вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса НАТО приведет к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Швеции и Финляндии следует срочно вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить в НАТО именно сейчас, когда президент России Владимир Путин занят на Украине. Даже при подаче срочной заявки о вступлении, она будет изучаться несколько месяцев», — заявил экс-генсек телеканалу CNBC. Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. США, в свою очередь, пообещали им решить проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. Позже американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times заявила, что вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса НАТО приведет к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...