Звезда «Уральских пельменей» поздравил байкеров с началом сезона. «Мужики, заправляйте коней!»

08 мая 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Сергей Исаев пришел на открытие мотосезона вместе с сыном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актер, автор и участник проекта «Уральские пельмени» Сергей Исаев пришел на открытие мотосезона в Екатеринбурге вместе с сыном. Шоумен поздравил мотоциклистов с началом мотосезона в своем Instagram (запрещен на территории РФ). «Байкерское сообщество, с открытием! Надеюсь с вами встретиться на дороге. Так что давайте, мужики, заправляйте коней!», — сказал шоумен. На открытии мотосезона сотрудники ГИБДД напомнили байкерам, что они обязаны соблюдать ПДД, потому что от этого зависит жизнь участников дорожного движения. Некоторые байкеры привезли большие флаги России, на которых изображена буква Z и лозунг «Своих не бросаем». Так они ответили телеведущему Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Видео из соцсетей Сергея Исаева. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Актер, автор и участник проекта «Уральские пельмени» Сергей Исаев пришел на открытие мотосезона в Екатеринбурге вместе с сыном. Шоумен поздравил мотоциклистов с началом мотосезона в своем Instagram (запрещен на территории РФ). «Байкерское сообщество, с открытием! Надеюсь с вами встретиться на дороге. Так что давайте, мужики, заправляйте коней!», — сказал шоумен. На открытии мотосезона сотрудники ГИБДД напомнили байкерам, что они обязаны соблюдать ПДД, потому что от этого зависит жизнь участников дорожного движения. Некоторые байкеры привезли большие флаги России, на которых изображена буква Z и лозунг «Своих не бросаем». Так они ответили телеведущему Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Видео из соцсетей Сергея Исаева.