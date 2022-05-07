Жители ЯНАО застряли в тундре из-за сломанного снегохода

На помощь выехали представители администрации на снегоболотоходе Фото: Дмитрий Сотников

В Сеяхинской тундре (ЯНАО) трое взрослых и ребенок нуждаются в эвакуации из-за поломки снегохода. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«По дороге из села Сеяха в сторону Карского моря у них сломался снегоход. Сейчас на помощь к людям выехали представители администрации на снегоболотоходе «Трэкол», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО семья с ребенком попала в ледяной плен на реке. Лодка, на который плыла семья, попала в наледь и не могла выбраться самостоятельно.