07 мая 2022
06 мая 2022

Жители ЯНАО застряли в тундре из-за сломанного снегохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Батист Дюллар. ХМАО. Тайга, снегоход, поход, тайга
На помощь выехали представители администрации на снегоболотоходе Фото:

В Сеяхинской тундре (ЯНАО) трое взрослых и ребенок нуждаются в эвакуации из-за поломки снегохода. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«По дороге из села Сеяха в сторону Карского моря у них сломался снегоход. Сейчас на помощь к людям выехали представители администрации на снегоболотоходе «Трэкол», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО семья с ребенком попала в ледяной плен на реке. Лодка, на который плыла семья, попала в наледь и не могла выбраться самостоятельно.

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В Сеяхинской тундре (ЯНАО) трое взрослых и ребенок нуждаются в эвакуации из-за поломки снегохода. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал-медиа». «По дороге из села Сеяха в сторону Карского моря у них сломался снегоход. Сейчас на помощь к людям выехали представители администрации на снегоболотоходе «Трэкол», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО семья с ребенком попала в ледяной плен на реке. Лодка, на который плыла семья, попала в наледь и не могла выбраться самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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