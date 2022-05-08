Google блокирует YouTube-каналы российских депутатов

08 мая 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы, находящиеся под санкциями, не могут войти в свой аккаунт на YouTube Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Google начала блокировку аккаунтов российских депутатов, находящихся под санкциями США, на своем видеохостинге YouTube. Информация об этом размещена на видеохостинге при попытке войти в личный кабинет. «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций. Он не может быть восстановлен», — сказано в оповещении о блокировке депутата Госдумы Нины Останиной, передает «Ридус». О блокировке аккаунтов сообщали депутаты Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы 24 марта. Эти меры связаны с поддержкой спецоперации на Украине, о которой 24 февраля говорил президент РФ Владимир Путин. Действия России на этой территории призваны защитить от геноцида мирное население Донбасса, которое в течение восьми лет подвергалось обстрелам со стороны нацбатов и ВСУ. Новые санкции Австралии, введенные в начале мая, коснулись и журналиста Владимира Соловьева. Под ограничения попали министры ЛНР и ДНР, уточняет Vse42.Ru. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Компания Google начала блокировку аккаунтов российских депутатов, находящихся под санкциями США, на своем видеохостинге YouTube. Информация об этом размещена на видеохостинге при попытке войти в личный кабинет. «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций. Он не может быть восстановлен», — сказано в оповещении о блокировке депутата Госдумы Нины Останиной, передает «Ридус». О блокировке аккаунтов сообщали депутаты Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы 24 марта. Эти меры связаны с поддержкой спецоперации на Украине, о которой 24 февраля говорил президент РФ Владимир Путин. Действия России на этой территории призваны защитить от геноцида мирное население Донбасса, которое в течение восьми лет подвергалось обстрелам со стороны нацбатов и ВСУ. Новые санкции Австралии, введенные в начале мая, коснулись и журналиста Владимира Соловьева. Под ограничения попали министры ЛНР и ДНР, уточняет Vse42.Ru.