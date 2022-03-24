США ввели санкции против Грефа и депутатов Госдумы

24 марта 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

328 депутатов Госдумы попали под санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы. Также меры коснутся десятков оборонных предприятий РФ и персонально главы «Сбера» Германа Грефа. Депутаты Госдумы в количестве 328 человек попали в новый санкционный список США, следует из реестра на сайте американского управления по контролю за иностранными активами. Также в этом списке есть Герман Греф. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы. Также меры коснутся десятков оборонных предприятий РФ и персонально главы «Сбера» Германа Грефа. Депутаты Госдумы в количестве 328 человек попали в новый санкционный список США, следует из реестра на сайте американского управления по контролю за иностранными активами. Также в этом списке есть Герман Греф. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.