США ввели санкции против главных российских каналов

Штаты придумали новые санкции против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели новые санкции против нескольких российских телеканалов, среди них «Первый канал» и «Россия-1». Ограничения также введены против руководителей Сбербанка и Газпромбанка.

«Новые санкции являются последней попыткой США усилить давление на президента России Владимира Путина. Подсанкционные телеканалы прямо или косвенно контролируются государством и включают в себя акционерное общество „Первый канал Россия“, телеканал „Россия-1“ и акционерное общество „Телекомпания НТВ“», — пишет издание Reuters.

В санкционный список были включены восемь руководителей Сбербанка. При этом меры против Газпромбанка — это не полная блокировка организации, заморозка активов тоже не входит в число ограничений, отмечает издание.

Среди прочих ограничений:

запрет экспорта в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров;

компании США не смогут предоставлять бухгалтерские, рекламные, управленческие и консалтинговые услуги российским фирмам;

Штаты ограничат выдачу виз военным из РФ

вводится постепенный отказ от российской нефти.

Из-за спецоперации Росси на Украине страны Запада, Европа, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие ограничения, однако российское правительство уже разработало антикризисные меры. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «большой двадцатки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что формат «двадцатки» важен, но в нынешних условиях, когда большая часть участников формата находятся с Россией в состоянии экономической войны, ничего страшного из-за исключения страны из G20 не произойдет.