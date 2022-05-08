США ввели санкции против главных российских каналов

США ввели новые санкции против нескольких российских телеканалов, среди них «Первый канал» и «Россия-1». Ограничения также введены против руководителей Сбербанка и Газпромбанка.
«Новые санкции являются последней попыткой США усилить давление на президента России Владимира Путина. Подсанкционные телеканалы прямо или косвенно контролируются государством и включают в себя акционерное общество „Первый канал Россия“, телеканал „Россия-1“ и акционерное общество „Телекомпания НТВ“», — пишет издание Reuters.
В санкционный список были включены восемь руководителей Сбербанка. При этом меры против Газпромбанка — это не полная блокировка организации, заморозка активов тоже не входит в число ограничений, отмечает издание.
Среди прочих ограничений:
- запрет экспорта в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров;
- компании США не смогут предоставлять бухгалтерские, рекламные, управленческие и консалтинговые услуги российским фирмам;
- Штаты ограничат выдачу виз военным из РФ
- вводится постепенный отказ от российской нефти.
Из-за спецоперации Росси на Украине страны Запада, Европа, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие ограничения, однако российское правительство уже разработало антикризисные меры. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «большой двадцатки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что формат «двадцатки» важен, но в нынешних условиях, когда большая часть участников формата находятся с Россией в состоянии экономической войны, ничего страшного из-за исключения страны из G20 не произойдет.
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