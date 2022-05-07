В Мариуполе волонтеры оказывали гуманитарную помощь населению (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии Единой России» Владимир Сбитнев вернулся с Донбасса. Общественник рассказал о результатах работы волонтерского отделения в Мариуполе. Об этом сообщает официальный паблик «Молодая Гвардия | Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы помогали эвакуировать людей, искали родных, развозили гуманитарную помощь. Работа на месте сейчас продолжается новым составом, который приехал буквально несколько дней назад. Трудно передать увиденный мной ужас. То, что творится сейчас в Мариуполе, это действительно страшно», — рассказал Владимир Сбитнев.

Общественник отметил, что местные жители поделились историями о зверствах со стороны батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) и военных сил Украины. Также тюменское отделение «Молодой гвардии» продолжит оказывать помощь украинским беженцам.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине спецоперации 24 февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. Ранее URA.RU писало, что Владимир Сбитнев уехал на Донбасс, чтобы возглавлять волонтерский пункт вблизи Мариуполя.