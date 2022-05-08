Мэрия Кургана объяснила появление техники на скандальной стройке

Мэрия Кургана: земляные работы не затронут территории собственников домов по улице Кирова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В администрации Кургана дали пояснение по поводу земляных работ рядом с домом, во дворе которого велось нашумевшее строительство. Обеспокоенные жильцы «встали на защиту своей земли», когда обнаружили спецтехнику у себя под окнами, вызвали полицию. Рабочие, в свою очередь, обратились к заказчикам. На месте побывал заместитель мэра города.

«Есть предписание МЧС по обустройству в данном месте площадки для проезда пожарной техники. Это необходимо сделать для обеспечения пожарной безопасности близлежащих домов, иначе, в случае пожара, пожарные машины не смогут здесь развернуться», — пояснили URA.RU в городской мэрии в ответ на запрос.

Работы будут проводиться на муниципальной земле, подчеркивают в пресс-службе. Они не затронут территорию собственников домов 98 и 98А по улице Кирова. С жителями будет организована отдельная встреча, где им «будут даны необходимые разъяснения».

Жители дома, во дворе которого велось скандальное строительство, уверены, что представители администрации занимаются самоуправством. Курганцы считают недопустимым проведение любых работ в выходной день.

Остановить стройку в Кургане горожанам удавалось и ранее. URA.RU сообщало, о жильцах писавших президенту России.