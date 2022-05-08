«Яндекс» запретил водителям украшать машины георгиевскими лентами

09 мая 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Водители «Яндекс.Такси» пожаловались на запрет георгиевской ленты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сервис «Яндекс.Такси» не разрешает водителям украшать машины георгиевскими лентами, а также наклейки с символикой Z. Об этом главе думского комитета по информационной политике Александру Хинштейну рассказали подписчики. «Подписчики сообщают: „Яндекс-Такси“ не разрешает водителям вешать на автомобилях (своих!) георгиевскую ленту, не говоря о том, чтобы наклеивать букву Z», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Как выяснил депутат, в соответствии с действующими правилами, водителям нельзя украшать машины наклейками и рисунками без согласования с компанией. Однако «Яндекс.Такси» оставило без ответа соответствующие вопросы таксистов. «Считаю такую позицию совершенно недопустимой. Надеюсь, все это происходит за спиной руководства компании, которое незамедлительно отреагирует и примет соответствующие меры», — заключил Хинштейн, предложив к празднику украсить все автомобили таксопарка георгиевскими лентами. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси». На момент публикации ответа не поступило. Ранее в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР. Это не первое ограничение в преддверии Дня Победы со стороны Запада. Сообщалось, что болгарские спецслужбы обращаются с просьбой не проводить акции «Бессмертный полк» в стране. В Германии также начали запрещать советскую символику и георгиевские ленты. Президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту. Позднее свое решение лидер страны объяснила тем, что лента стала «символом войны». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Сервис «Яндекс.Такси» не разрешает водителям украшать машины георгиевскими лентами, а также наклейки с символикой Z. Об этом главе думского комитета по информационной политике Александру Хинштейну рассказали подписчики. «Подписчики сообщают: „Яндекс-Такси“ не разрешает водителям вешать на автомобилях (своих!) георгиевскую ленту, не говоря о том, чтобы наклеивать букву Z», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Как выяснил депутат, в соответствии с действующими правилами, водителям нельзя украшать машины наклейками и рисунками без согласования с компанией. Однако «Яндекс.Такси» оставило без ответа соответствующие вопросы таксистов. «Считаю такую позицию совершенно недопустимой. Надеюсь, все это происходит за спиной руководства компании, которое незамедлительно отреагирует и примет соответствующие меры», — заключил Хинштейн, предложив к празднику украсить все автомобили таксопарка георгиевскими лентами. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси». На момент публикации ответа не поступило. Ранее в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР. Это не первое ограничение в преддверии Дня Победы со стороны Запада. Сообщалось, что болгарские спецслужбы обращаются с просьбой не проводить акции «Бессмертный полк» в стране. В Германии также начали запрещать советскую символику и георгиевские ленты. Президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту. Позднее свое решение лидер страны объяснила тем, что лента стала «символом войны».