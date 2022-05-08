«Яндекс» запретил водителям украшать машины георгиевскими лентами

Сервис «Яндекс.Такси» не разрешает водителям украшать машины георгиевскими лентами, а также наклейки с символикой Z. Об этом главе думского комитета по информационной политике Александру Хинштейну рассказали подписчики.
«Подписчики сообщают: „Яндекс-Такси“ не разрешает водителям вешать на автомобилях (своих!) георгиевскую ленту, не говоря о том, чтобы наклеивать букву Z», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Как выяснил депутат, в соответствии с действующими правилами, водителям нельзя украшать машины наклейками и рисунками без согласования с компанией. Однако «Яндекс.Такси» оставило без ответа соответствующие вопросы таксистов.
«Считаю такую позицию совершенно недопустимой. Надеюсь, все это происходит за спиной руководства компании, которое незамедлительно отреагирует и примет соответствующие меры», — заключил Хинштейн, предложив к празднику украсить все автомобили таксопарка георгиевскими лентами.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси». На момент публикации ответа не поступило.
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Сервис «Яндекс.Такси» не разрешает водителям украшать машины георгиевскими лентами, а также наклейки с символикой Z. Об этом главе думского комитета по информационной политике Александру Хинштейну рассказали подписчики. «Подписчики сообщают: „Яндекс-Такси“ не разрешает водителям вешать на автомобилях (своих!) георгиевскую ленту, не говоря о том, чтобы наклеивать букву Z», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Как выяснил депутат, в соответствии с действующими правилами, водителям нельзя украшать машины наклейками и рисунками без согласования с компанией. Однако «Яндекс.Такси» оставило без ответа соответствующие вопросы таксистов. «Считаю такую позицию совершенно недопустимой. Надеюсь, все это происходит за спиной руководства компании, которое незамедлительно отреагирует и примет соответствующие меры», — заключил Хинштейн, предложив к празднику украсить все автомобили таксопарка георгиевскими лентами. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси». На момент публикации ответа не поступило. Ранее в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР. Это не первое ограничение в преддверии Дня Победы со стороны Запада. Сообщалось, что болгарские спецслужбы обращаются с просьбой не проводить акции «Бессмертный полк» в стране. В Германии также начали запрещать советскую символику и георгиевские ленты. Президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту. Позднее свое решение лидер страны объяснила тем, что лента стала «символом войны».