В Болгарии спецслужбы давят на организаторов «Бессмертного полка»

Спецслужбы Болгарии опасаются провокаций украинских беженцев во время шествия «Бессмертного полка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Болгарские спецслужбы обращаются с просьбой не проводить акции «Бессмертный полк» в стране, поскольку опасаются провокаций со стороны украинских беженцев. Об этом URA.RU рассказал председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии Павел Иванов.

«Есть давление со стороны специализированных органов национальной безопасности Болгарии. Они разговаривают с нашими сотрудниками. Говорят, что сейчас тяжелая обстановка. Они не хотят, чтобы были какие-то провокационные действия со стороны украинских беженцев, но запрета нет», — сказал Павел Иванов.

Глава другой организации «Бессмертный полк Болгарии» Стоян Тодоров также сообщает о давлении со стороны правоохранительных органов. «Милиция начала звонить местным координаторам. Они предупреждают, чтобы мы не проводили шествие, а только скромное возложение цветов», — уточнил он в беседе с URA.RU.

Несмотря на рекомендации, Иванов не намерен отменять шествие «Бессмертного полка». «Они пройдут в Софии, Варне, Бургосе, Пловдиве. Я думаю, что в 40 городах точно будет „Бессмертный полк“. Знаю, что не будет такого же объема участников, как до спецоперации России на Украине», — добавил председатель движения. Он отметил, что также подвергается угрозам со стороны людей из Украины.

URA.RU обратилось за комментарием в Государственное разведывательное управление республики Болгария. На момент публикации ответа не поступило.

URA.RU ранее публиковало фото последствий нападения на автомобиль Стояна Тодорова. Неизвестные облили машину синей и желтой краской. Болгарская журналистка Ася Зуан в общении с агентством сообщила, что богатые украинские беженцы создают в Болгарии антироссийский фронт. По ее словам, эти люди будут продвигать русофобию среди молодежи. С приездом беженцев обстановка в стране стала напряженной, подчеркнула она.

После начала спецоперации России на Украине правительства ряда стран стали запрещать российскую и советскую символику. Так в нескольких регионах Эстонии временно запретили публичные собрания с использованием георгиевских лент и флагов РФ и СССР. В Грузии хотят перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая. А парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевских ленточек.

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