08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Савичева: мы с мужем сделали татуировки в честь рождения дочери. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, савичева юлия
Идея о создании тату у Юлии Савичевой и ее мужа появилась еще до рождения Ани Фото:

Эстрадная певица Юлия Савичева вместе с мужем сделали татуировки после рождения дочери, которую назвали Аня. Об этом уроженка Кургана рассказала в интервью журналу WomanHit.

«Договорились об этом, когда она была у меня в животе. В тату-салон пошли уже после того, как появилась Аня», — поясняет российская звезда.

Певица сама придумала и нарисовала эскиз. Рисунок мужу — сделал мастер. Юлия Савичева подчеркивает, что татуировки с любимым человеком у них разные.

Некоторые поклонники посчитали такую идею слишком радикальной. Юлия с ними не согласна. Хотя «по-настоящему серьезные изменения в своем теле» она не приемлет.

Три буквы А — это инициалы дочери Юлии Савичевой
Фото:

URA.RU писало ранее о секретах молодости певицы. Девушка рассказала, почему она долгие годы не меняется. Также Юлия Савичева поделилась информацией о том, что хейтеры мотивируют ее на дальнейшую работу.

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Эстрадная певица Юлия Савичева вместе с мужем сделали татуировки после рождения дочери, которую назвали Аня. Об этом уроженка Кургана рассказала в интервью журналу WomanHit. «Договорились об этом, когда она была у меня в животе. В тату-салон пошли уже после того, как появилась Аня», — поясняет российская звезда. Певица сама придумала и нарисовала эскиз. Рисунок мужу — сделал мастер. Юлия Савичева подчеркивает, что татуировки с любимым человеком у них разные. Некоторые поклонники посчитали такую идею слишком радикальной. Юлия с ними не согласна. Хотя «по-настоящему серьезные изменения в своем теле» она не приемлет. URA.RU писало ранее о секретах молодости певицы. Девушка рассказала, почему она долгие годы не меняется. Также Юлия Савичева поделилась информацией о том, что хейтеры мотивируют ее на дальнейшую работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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