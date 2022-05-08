Идея о создании тату у Юлии Савичевой и ее мужа появилась еще до рождения Ани Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эстрадная певица Юлия Савичева вместе с мужем сделали татуировки после рождения дочери, которую назвали Аня. Об этом уроженка Кургана рассказала в интервью журналу WomanHit.

«Договорились об этом, когда она была у меня в животе. В тату-салон пошли уже после того, как появилась Аня», — поясняет российская звезда.

Певица сама придумала и нарисовала эскиз. Рисунок мужу — сделал мастер. Юлия Савичева подчеркивает, что татуировки с любимым человеком у них разные.

Некоторые поклонники посчитали такую идею слишком радикальной. Юлия с ними не согласна. Хотя «по-настоящему серьезные изменения в своем теле» она не приемлет.

Три буквы А — это инициалы дочери Юлии Савичевой Фото: VK ЮЛИЯ САВИЧЕВА. ЛУЧШАЯ ГРУППА О ПЕВИЦЕ

URA.RU писало ранее о секретах молодости певицы. Девушка рассказала, почему она долгие годы не меняется. Также Юлия Савичева поделилась информацией о том, что хейтеры мотивируют ее на дальнейшую работу.