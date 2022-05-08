Климов объяснил, как сократить список недружественных стран РФ

09 мая 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Сенатор Климов придумал алгоритм налаживания дружественных отношений с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов, один из соавторов закона об иноагентах, считает, что можно исключать страны из списка недружественных России по мере налаживания отношений и материальной компенсации нанесенного ущерба. «Было бы логичным исключать из нашего списка недружественных только и тогда те государства, которые на практике должным образом докажут свою лояльность Москве и компенсируют нам в разумные сроки нанесенный ими России реальный ущерб в период с 2014 года», — написал Климов в своем telegram-канале. Сенатор от Прикамья уверен, что РФ получила право действовать активно с 24 февраля. «Из-за хронического саботажа Вашингтона и его сателлитов (формально независимое государство, находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства — прим. URA.RU) устава ООН». В конце апреля Андрей Климов стал фигурантом обновленного списка санкций правительства Австралии, о чем сообщало URA.RU. В новом документе появились фамилии 144 российских сенаторов. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов, один из соавторов закона об иноагентах, считает, что можно исключать страны из списка недружественных России по мере налаживания отношений и материальной компенсации нанесенного ущерба. «Было бы логичным исключать из нашего списка недружественных только и тогда те государства, которые на практике должным образом докажут свою лояльность Москве и компенсируют нам в разумные сроки нанесенный ими России реальный ущерб в период с 2014 года», — написал Климов в своем telegram-канале. Сенатор от Прикамья уверен, что РФ получила право действовать активно с 24 февраля. «Из-за хронического саботажа Вашингтона и его сателлитов (формально независимое государство, находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства — прим. URA.RU) устава ООН». В конце апреля Андрей Климов стал фигурантом обновленного списка санкций правительства Австралии, о чем сообщало URA.RU. В новом документе появились фамилии 144 российских сенаторов.