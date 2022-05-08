Во Франции призвали ЕС прекратить вооружать Украину. «Нас втягивают в чужую войну»

09 мая 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

Евросоюзу нужно прекратить вооружать Украину, уверен евродепутат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странам Евросоюза следует прекратить поставки оружия на Украину. С таким призывом выступил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. «Нас втягивают в чужую войну. Я считаю, что следует прекратить [вооружать украинскую армию]. Сегодня французской дипломатии нельзя идти на поводу у ЕС и США. Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, Байден отправит туда европейцев», — приводит ТАСС слова евродепутата. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. В частности, президент США Джо Байден в апреле попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Киеву. О дополнительных 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине распорядилось и правительство Великобритании. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Странам Евросоюза следует прекратить поставки оружия на Украину. С таким призывом выступил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. «Нас втягивают в чужую войну. Я считаю, что следует прекратить [вооружать украинскую армию]. Сегодня французской дипломатии нельзя идти на поводу у ЕС и США. Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, Байден отправит туда европейцев», — приводит ТАСС слова евродепутата. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. В частности, президент США Джо Байден в апреле попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Киеву. О дополнительных 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине распорядилось и правительство Великобритании.