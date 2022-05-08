Профессор Плехановки: экономический «пузырь» США начал сдуваться

09 мая 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Экономический «пузырь» США может лопнуть из-за подрыва авторитета доллара Фото: Денис Моргунов © URA.RU Схлопывание американского экономического «пузырья» может произойти из-за подрыва авторитета доллара как резерва и основного средства международных платежей. Ускорению этого процесса уже способствует начавшийся переход в международных расчетах на альтернативные валюты. Такое мнение высказала профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова. «Подрыв авторитета американской валюты как резерва и основного средства международных платежей, может стать причиной схлопывания американского экономического „пузыря“. Начавшийся переход в международных расчетах на другие валюты после заморозки активов России, может „выключить“ доллар из большого числа международных сделок», — рассказала Гончарова в беседе с агентством «Прайм». Эксперт отметила, что основными признаками скорого «сдувания» является рекордная за 40 лет инфляция в США, повышение цен и дефицит товаров в стране. О глобальной перестройке мировой финансовой системы ранее заявлял сенатор Алексей Пушков. По его словам, последние события значительно поколебали позиции доллара как ведущей мировой валюты. При этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса. Его слова подтверждал и аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, заявляя, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Схлопывание американского экономического «пузырья» может произойти из-за подрыва авторитета доллара как резерва и основного средства международных платежей. Ускорению этого процесса уже способствует начавшийся переход в международных расчетах на альтернативные валюты. Такое мнение высказала профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова. «Подрыв авторитета американской валюты как резерва и основного средства международных платежей, может стать причиной схлопывания американского экономического „пузыря“. Начавшийся переход в международных расчетах на другие валюты после заморозки активов России, может „выключить“ доллар из большого числа международных сделок», — рассказала Гончарова в беседе с агентством «Прайм». Эксперт отметила, что основными признаками скорого «сдувания» является рекордная за 40 лет инфляция в США, повышение цен и дефицит товаров в стране. О глобальной перестройке мировой финансовой системы ранее заявлял сенатор Алексей Пушков. По его словам, последние события значительно поколебали позиции доллара как ведущей мировой валюты. При этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса. Его слова подтверждал и аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, заявляя, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса.