Сенатор Пушков предрек скорый закат доллара. «Это только начало»

08 мая 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Пушков заявил о глобальной перестройке мировой финансовой системы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, последние события значительно поколебали позиции доллара как ведущей мировой валюты. При этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. «Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция. И это только начало», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — заключил сенатор. Ранее телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США Джо Байден из-за своих действий по «закачиванию» денег в экономику Штатов может привести страну к краху. Причина — в высокой инфляции и налоговых выплатах государству. В то же время обозреватели газеты Financial Times утверждали, что превращение доллара в оружие США может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, последние события значительно поколебали позиции доллара как ведущей мировой валюты. При этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. «Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция. И это только начало», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — заключил сенатор. Ранее телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США Джо Байден из-за своих действий по «закачиванию» денег в экономику Штатов может привести страну к краху. Причина — в высокой инфляции и налоговых выплатах государству. В то же время обозреватели газеты Financial Times утверждали, что превращение доллара в оружие США может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса.