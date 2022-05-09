Путин объяснил, в чем сила России

Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сила России заключается в единстве многонационального народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей речи на Параде Победы в Москве.

«Банды международных террористов пытались рассеять вражду, чтобы изнутри расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга от пуль и осколков как родные братья. И в этом сила России — несокрушимые силы нашего единого многонационального народа», — сказал Путин.

Парад Победы начался на Красной площади в 10:00. В день праздника представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что воздушная часть парада была отменена из-за неблагоприятных метеоусловий. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.