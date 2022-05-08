Сотни екатеринбуржцев не могут попасть в метро в центре города. Фото, видео

09 мая 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Пассажиров впускают потоками с интервалом в 5-10 минут Фото: корреспондент URA.RU Сотни екатеринбуржцев не могут попасть на станцию метро «Площадь 1905 года». Пассажиров запускают с перерывом в 5 — 10 минут. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «У входа на станцию метро „Площадь 1905 года“ образовалась пробка из екатеринбуржцев, желающих попасть на станцию. Охрана запускает горожан с перерывом в 5 — 10 минут», — сообщает корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что для участия в «Бессмертном полку» в центр города приехали тысячи екатеринбуржцев. Также мы ведем прямую online-трансляцию Дня Победы в уральской столице. Фото: URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Сотни екатеринбуржцев не могут попасть на станцию метро «Площадь 1905 года». Пассажиров запускают с перерывом в 5 — 10 минут. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «У входа на станцию метро „Площадь 1905 года“ образовалась пробка из екатеринбуржцев, желающих попасть на станцию. Охрана запускает горожан с перерывом в 5 — 10 минут», — сообщает корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что для участия в «Бессмертном полку» в центр города приехали тысячи екатеринбуржцев. Также мы ведем прямую online-трансляцию Дня Победы в уральской столице.