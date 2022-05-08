08 мая 2022

Сотни екатеринбуржцев не могут попасть в метро в центре города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиров впускают потоками с интервалом в 5-10 минут Фото:

Сотни екатеринбуржцев не могут попасть на станцию метро «Площадь 1905 года». Пассажиров запускают с перерывом в 5 — 10 минут. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«У входа на станцию метро „Площадь 1905 года“ образовалась пробка из екатеринбуржцев, желающих попасть на станцию. Охрана запускает горожан с перерывом в 5 — 10 минут», — сообщает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что для участия в «Бессмертном полку» в центр города приехали тысячи екатеринбуржцев. Также мы ведем прямую online-трансляцию Дня Победы в уральской столице.

Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Сотни екатеринбуржцев не могут попасть на станцию метро «Площадь 1905 года». Пассажиров запускают с перерывом в 5 — 10 минут. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «У входа на станцию метро „Площадь 1905 года“ образовалась пробка из екатеринбуржцев, желающих попасть на станцию. Охрана запускает горожан с перерывом в 5 — 10 минут», — сообщает корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что для участия в «Бессмертном полку» в центр города приехали тысячи екатеринбуржцев. Также мы ведем прямую online-трансляцию Дня Победы в уральской столице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...