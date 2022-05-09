Мединский заявил о новом формате переговоров с Украиной

Владимир Мединский заявил о продолжении переговоров между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с Украиной из-за конфликта на этой территории не прекращались. Они продолжаются, только в другом формате. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Переговоры в дистанционном формате не прекращены. Для этого [возвращения к очному формату] необходимо больше конкретики иметь на руках», — заявил он в беседе с журналистами издания «Интерфакс».

Ранее замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что российско-украинские переговоры в настоящее время находятся в состоянии стагнации , передает Pravda.Ru. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что дипломатическое общение между Москвой и Киевом следует остановить, уточняет «Федеральное агентство новостей». Хотя в начале марта он допустил признание Крыма и Донбасса. Украинские власти не в первый раз меняют данные до этого обещания.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, а уже 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — завершение боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также денацификация и демилитаризация Украины. Основной приоритет российской армии — защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида нацбатов и ВСУ.

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