Путин встретился с отцом погибшего командира батальона «Спарта»

09 мая 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вручил отцу погибшего командира Звезду Героя России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Артемом Жогой — отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. «Владимир Путин встретился с Артемом Жогой, отцом Владимира Жоги — погибшего в Донбассе командира батальона „Спарта“. Президент вручил А. Жоге Звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын», — говорится в сообщении. Владимир Жога погиб в Волновахе 5 марта. В то время, как он помогал эвакуироваться местным жителям, противник открыл огонь, уточнят «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении ему звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно. Командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР также присвоено звание Героя России посмертно, отмечает Life . Указ об этом Путин подписал 7 марта. Спецоперация на Украине проходит вынужденно — российские военные начали ее 24 февраля. Главные цели — денацификация, демилитаризация, а также защита мирных граждан от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. Людей обстреливали системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Кроме того, они размещали огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Артемом Жогой — отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. «Владимир Путин встретился с Артемом Жогой, отцом Владимира Жоги — погибшего в Донбассе командира батальона „Спарта“. Президент вручил А. Жоге Звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын», — говорится в сообщении. Владимир Жога погиб в Волновахе 5 марта. В то время, как он помогал эвакуироваться местным жителям, противник открыл огонь, уточнят «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении ему звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно. Командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР также присвоено звание Героя России посмертно, отмечает Life. Указ об этом Путин подписал 7 марта. Спецоперация на Украине проходит вынужденно — российские военные начали ее 24 февраля. Главные цели — денацификация, демилитаризация, а также защита мирных граждан от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. Людей обстреливали системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Кроме того, они размещали огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.