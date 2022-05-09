Свердловские VIP попали на второй за день парад Победы. И увидели шоу, которого лишили Екатеринбург

09 мая 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Парад Победы в Верхней Пышме собрались посмотреть несколько тысяч горожан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Первые лица свердловской власти, руководители армии и главы силовых ведомств съехались в Верхнюю Пышму, где прошел традиционный парад Победы. Праздничную процессию, собравшую тысячи горожан-зрителей, смогли оценить лишь отдельные представители истеблишмента. И это торжество многим показалось ярче, чем парад в Екатеринбурге — местная публика увидела шоу истребителей. Приветственное слово взял губернатор Евгений Куйвашев, что было нетипично: прежде шествия в Верхней Пышме открывали представители армии — например, замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев, теперь же просто стоявший по левую руку от главы региона. «Это священный праздник для всех нас. Пламя войны оставило свой след в судьбах миллионов людей, — начал свою речь Куйвашев. — Наш регион стал основным арсеналом страны, приняв у себя сотни эвакуированных предприятий. Танки, самоходные артиллерийские установки, знаменитые „Катюши“, детали самолетов, стрелковое оружие — все это производили уральские предприятия». Новость по теме Без авиации и бойкота афганцев: как в Екатеринбурге прошел парад К удивлению многих, нынешний парад в Верхней Пышме оказался более скромным, чем раньше. Например, заметно меньше VIP-гостей прибыло на главную трибуну. Вместе с Куйвашевым и Миннекаевым там расположились начальник областного ГУ МВД Александр Мешков, шеф свердловского УФСБ Алексей Зиновьев, глава УГМК Андрей Козицын, спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. Известно, что многие статусные лица не смогли приехать в город из-за плотного графика: например, у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в этот день появились другие дела. Короче оказалось и шествие военной техники. Зато зрителей традиционно порадовали уникальными образцами: в колонне проехали легендарный Т-34, единственный в мире пятибашенный танк Т-35, легкий Т-60, гаубица М-30 — все машины из Музейного комплекса УГМК. А главным сюрпризом стало выступление пилотажной группы «Русь» — ранее утром традиционную авиачасть парада в Екатеринбурге отменили из-за плохой погоды, и пышминская публика, включая Куйвашева, наслаждалась воздушными пируэтами. По завершении церемонии статусные гости отправились обратно в Екатеринбург — в резиденцию губернатора. По данным URA.RU, после обеда там организован традиционный праздничный прием с фуршетом. Традиционно шествие в Верхней Пышме, как и в других городах России, началось с внесения флага России и копии Знамени Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С VIP-трибуны за происходящим наблюдал узкий круг лиц. Компанию губернатору Евгению Куйвашеву составили соавтор парада, глава УГМК Андрей Козицын (слева) и замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подарок для пышминских ценителей военной техники — единственный в мире пятибашенный танк Т-35. В рамках нескольких небольших партий было выпущено лишь 59 таких машин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Другой уникальный образец — звукоулавливающая установка на грузовике ГАЗ-ААА. Станция улавливала шум приближающегося вражеского самолета и в идеальных условиях позволяла засечь противника за 15 километров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Центральные улицы Верхней Пышмы были переполнены желающими увидеть парад своими глазами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU К участию в параде организаторы традиционно привлекли не только заслуженных военных, но и представителей общественных организаций города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Проезд военной техники завершило многотысячное шествие «Бессмертного полка». Говорят, ради этого в Верхнюю Пышму приехали и жители других городов — колонна двигалась по проспекту почти десять минут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Выступление истребителей — шоу, которого лишили жителей Екатеринбурга из-за непогоды. Свои умения продемонстрировали четыре пилота прославленной группы «Русь» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Каждую исполненную фигуру воздушные виртуозы репетируют не один месяц. Восторженным зрителям показали «бочку», «колокол» и другие маневры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За воздушными трюками с восторгом наблюдали не только тысячи жителей Верхней Пышмы, но и именитые гости, включая губернатора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Первые лица свердловской власти, руководители армии и главы силовых ведомств съехались в Верхнюю Пышму, где прошел традиционный парад Победы. Праздничную процессию, собравшую тысячи горожан-зрителей, смогли оценить лишь отдельные представители истеблишмента. И это торжество многим показалось ярче, чем парад в Екатеринбурге — местная публика увидела шоу истребителей. Приветственное слово взял губернатор Евгений Куйвашев, что было нетипично: прежде шествия в Верхней Пышме открывали представители армии — например, замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев, теперь же просто стоявший по левую руку от главы региона. «Это священный праздник для всех нас. Пламя войны оставило свой след в судьбах миллионов людей, — начал свою речь Куйвашев. — Наш регион стал основным арсеналом страны, приняв у себя сотни эвакуированных предприятий. Танки, самоходные артиллерийские установки, знаменитые „Катюши“, детали самолетов, стрелковое оружие — все это производили уральские предприятия». К удивлению многих, нынешний парад в Верхней Пышме оказался более скромным, чем раньше. Например, заметно меньше VIP-гостей прибыло на главную трибуну. Вместе с Куйвашевым и Миннекаевым там расположились начальник областного ГУ МВД Александр Мешков, шеф свердловского УФСБ Алексей Зиновьев, глава УГМК Андрей Козицын, спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. Известно, что многие статусные лица не смогли приехать в город из-за плотного графика: например, у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в этот день появились другие дела. Короче оказалось и шествие военной техники. Зато зрителей традиционно порадовали уникальными образцами: в колонне проехали легендарный Т-34, единственный в мире пятибашенный танк Т-35, легкий Т-60, гаубица М-30 — все машины из Музейного комплекса УГМК. А главным сюрпризом стало выступление пилотажной группы «Русь» — ранее утром традиционную авиачасть парада в Екатеринбурге отменили из-за плохой погоды, и пышминская публика, включая Куйвашева, наслаждалась воздушными пируэтами. По завершении церемонии статусные гости отправились обратно в Екатеринбург — в резиденцию губернатора. По данным URA.RU, после обеда там организован традиционный праздничный прием с фуршетом.