08 мая 2022

Без авиации и бойкота афганцев: как в Екатеринбурге прошел парад. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Екатеринбурге.
Демонстрация мощи российской армии в центре Екатеринбурга длилась около полутора часов Фото:

Парад Победы в Екатеринбурге прошел в особенном для последних лет формате: утром 9 мая свердловские VIP узнали, что традиционный пролет самолетов и истребителей отменяется. А потом в этом смогли убедиться и рядовые зрители. Запомнилось и другое: по площади 1905 года прошла «коробка» из ветеранов боевых действий, несмотря на озвученную ими ранее угрозу.

«О том, что не будет авиации, я узнал еще рано утром. По телефону знакомые военные подтвердили», — рассказал знакомый чиновник, с 08:00 участвовавший в традиционных мероприятиях с участием VIP — возложении цветов на Широкореченском мемориале и фуршете на третьем этаже горадминистрации. Как обычно, на «чаепитие» допустили не всех. Пообщаться с губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым могли только сенатор Эдуард Россель, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, председатель гордумы Игорь Володин, митрополит Евгений (Кульберг) и заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда.

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Этот же состав в 09:30 поднялся на главную трибуну (памятник Ленину). Через несколько минут по брусчатке проехали ветераны Великой Отечественной войны. Следом за ними промаршировали участники чеченской и афганской кампаний. Хотя в конце марта они пригрозили властям, что, если из СИЗО не освободят их лидера — десантника Евгения Тетерина, подозреваемого во взятке, — парад они бойкотируют. «Но, как я понимаю, [власти] их вразумили, объяснив, что суда ведь еще не было. Поэтому сегодня они здесь», — поделился знакомый с ситуацией собеседник.

Приветственная речь Евгения Куйвашева в чем-то совпадала с прошлогодней. Он снова напомнил свердловчанам, что Урал и его предприятия внесли огромный вклад в общую победу. «Уральские предприятия [и сегодня] четко и качественно выполняют гособоронзаказ, они производят самую передовую технику и вооружение, боеприпасы и снаряды — все, что необходимо для наших вооруженных сил», — отметил глава региона.

В отличие от прошлых лет, парад принимал не главком Центрального военного округа, а его заместитель — генерал-майор Рустам Миннекаев. А командовал сухопутными расчетами — генерал-майор Александр Линьков. Под его руководством по площади прошли 2,5 тысячи человек и 50 единиц боевой техники, включая танк Т-34, бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-40.

По окончании парада в центре Екатеринбурга состоялся «Бессмертный полк» (впервые за три года). Куйвашев и Орлов присоединились к акции на 150 тысяч человек. Но через несколько минут ретировались.

Парад Победы. Екатеринбурге.
Из разговоров официальных лиц на параде можно было услышать, что ветеранов Великой Отечественной войны, способных выходить из дома, в Екатеринбурге осталось совсем мало: около 30 человек
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
На рукавах у ветеранов чеченской и афганской кампаний были нашивки с буквой Z — символом спецоперации РФ на Украине. Их группу возглавлял депутат гордумы, Герой России Сергей Воронин. Говорят, чтобы красиво пройтись по площади, мужчины тренируются по два месяца и стараются держать себя в форме
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
Также в самом начале на площади появилась передвижная выставка-реконструкция «Долгий путь Победы», на которой были представлены важнейшие события войны
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
В параде участвовали 2,5 тысячи военных
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
Руководил их действиями генерал-майор Александр Линьков (слева), а принимал парад — генерал-майор Рустам Миннекаев (справа). Для него это новое амплуа
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
На боевой технике удалось разглядеть портреты бойцов, погибших во время спецоперации РФ на Украине
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
VIP-трибуна в этом году почти не отличилась от прошлогодней. Единственное, на ней впервые появился ребенок. Алексей Орлов взял с собой внучку
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
Фото:
Парад Победы. Екатеринбурге.
На основной трибуне за парадом следили порядка 500 человек
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Парад Победы. Екатеринбурге.
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Горожанам без пропусков и билетов пришлось сложнее. В последние годы возможности для рядовых зрителей на параде сокращаются
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Парад Победы. Екатеринбурге.
В составе «Бессмертного полка» мэр и губернатор пробыли недолго. Куйвашев отправился на парад в Верхнюю Пышму, а Орлов — сначала на выставку ретро-техники, а затем — на другие мероприятия. Посещение Верхней Пышмы из планов градоначальника по какой-то причине выпало
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Парад Победы в Екатеринбурге прошел в особенном для последних лет формате: утром 9 мая свердловские VIP узнали, что традиционный пролет самолетов и истребителей отменяется. А потом в этом смогли убедиться и рядовые зрители. Запомнилось и другое: по площади 1905 года прошла «коробка» из ветеранов боевых действий, несмотря на озвученную ими ранее угрозу. «О том, что не будет авиации, я узнал еще рано утром. По телефону знакомые военные подтвердили», — рассказал знакомый чиновник, с 08:00 участвовавший в традиционных мероприятиях с участием VIP — возложении цветов на Широкореченском мемориале и фуршете на третьем этаже горадминистрации. Как обычно, на «чаепитие» допустили не всех. Пообщаться с губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым могли только сенатор Эдуард Россель, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, председатель гордумы Игорь Володин, митрополит Евгений (Кульберг) и заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда. Этот же состав в 09:30 поднялся на главную трибуну (памятник Ленину). Через несколько минут по брусчатке проехали ветераны Великой Отечественной войны. Следом за ними промаршировали участники чеченской и афганской кампаний. Хотя в конце марта они пригрозили властям, что, если из СИЗО не освободят их лидера — десантника Евгения Тетерина, подозреваемого во взятке, — парад они бойкотируют. «Но, как я понимаю, [власти] их вразумили, объяснив, что суда ведь еще не было. Поэтому сегодня они здесь», — поделился знакомый с ситуацией собеседник. Приветственная речь Евгения Куйвашева в чем-то совпадала с прошлогодней. Он снова напомнил свердловчанам, что Урал и его предприятия внесли огромный вклад в общую победу. «Уральские предприятия [и сегодня] четко и качественно выполняют гособоронзаказ, они производят самую передовую технику и вооружение, боеприпасы и снаряды — все, что необходимо для наших вооруженных сил», — отметил глава региона. В отличие от прошлых лет, парад принимал не главком Центрального военного округа, а его заместитель — генерал-майор Рустам Миннекаев. А командовал сухопутными расчетами — генерал-майор Александр Линьков. Под его руководством по площади прошли 2,5 тысячи человек и 50 единиц боевой техники, включая танк Т-34, бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-40. По окончании парада в центре Екатеринбурга состоялся «Бессмертный полк» (впервые за три года). Куйвашев и Орлов присоединились к акции на 150 тысяч человек. Но через несколько минут ретировались.
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