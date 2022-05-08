Без авиации и бойкота афганцев: как в Екатеринбурге прошел парад. Фоторепортаж

09 мая 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Демонстрация мощи российской армии в центре Екатеринбурга длилась около полутора часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Парад Победы в Екатеринбурге прошел в особенном для последних лет формате: утром 9 мая свердловские VIP узнали, что традиционный пролет самолетов и истребителей отменяется. А потом в этом смогли убедиться и рядовые зрители. Запомнилось и другое: по площади 1905 года прошла «коробка» из ветеранов боевых действий, несмотря на озвученную ими ранее угрозу. «О том, что не будет авиации, я узнал еще рано утром. По телефону знакомые военные подтвердили», — рассказал знакомый чиновник, с 08:00 участвовавший в традиционных мероприятиях с участием VIP — возложении цветов на Широкореченском мемориале и фуршете на третьем этаже горадминистрации. Как обычно, на «чаепитие» допустили не всех. Пообщаться с губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым могли только сенатор Эдуард Россель, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, председатель гордумы Игорь Володин, митрополит Евгений (Кульберг) и заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда. Новость по теме Авиапарад в Пышме, гуляния, салют — свердловчане празднуют 9 Мая. Онлайн-трансляция URA.RU Этот же состав в 09:30 поднялся на главную трибуну (памятник Ленину). Через несколько минут по брусчатке проехали ветераны Великой Отечественной войны. Следом за ними промаршировали участники чеченской и афганской кампаний. Хотя в конце марта они пригрозили властям, что, если из СИЗО не освободят их лидера — десантника Евгения Тетерина, подозреваемого во взятке, — парад они бойкотируют. «Но, как я понимаю, [власти] их вразумили, объяснив, что суда ведь еще не было. Поэтому сегодня они здесь», — поделился знакомый с ситуацией собеседник. Приветственная речь Евгения Куйвашева в чем-то совпадала с прошлогодней. Он снова напомнил свердловчанам, что Урал и его предприятия внесли огромный вклад в общую победу. «Уральские предприятия [и сегодня] четко и качественно выполняют гособоронзаказ, они производят самую передовую технику и вооружение, боеприпасы и снаряды — все, что необходимо для наших вооруженных сил», — отметил глава региона. В отличие от прошлых лет, парад принимал не главком Центрального военного округа, а его заместитель — генерал-майор Рустам Миннекаев. А командовал сухопутными расчетами — генерал-майор Александр Линьков. Под его руководством по площади прошли 2,5 тысячи человек и 50 единиц боевой техники, включая танк Т-34, бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-40. По окончании парада в центре Екатеринбурга состоялся «Бессмертный полк» (впервые за три года). Куйвашев и Орлов присоединились к акции на 150 тысяч человек. Но через несколько минут ретировались. Из разговоров официальных лиц на параде можно было услышать, что ветеранов Великой Отечественной войны, способных выходить из дома, в Екатеринбурге осталось совсем мало: около 30 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На рукавах у ветеранов чеченской и афганской кампаний были нашивки с буквой Z — символом спецоперации РФ на Украине. Их группу возглавлял депутат гордумы, Герой России Сергей Воронин. Говорят, чтобы красиво пройтись по площади, мужчины тренируются по два месяца и стараются держать себя в форме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Также в самом начале на площади появилась передвижная выставка-реконструкция «Долгий путь Победы», на которой были представлены важнейшие события войны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В параде участвовали 2,5 тысячи военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Руководил их действиями генерал-майор Александр Линьков (слева), а принимал парад — генерал-майор Рустам Миннекаев (справа). Для него это новое амплуа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На боевой технике удалось разглядеть портреты бойцов, погибших во время спецоперации РФ на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU VIP-трибуна в этом году почти не отличилась от прошлогодней. Единственное, на ней впервые появился ребенок. Алексей Орлов взял с собой внучку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На основной трибуне за парадом следили порядка 500 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Горожанам без пропусков и билетов пришлось сложнее. В последние годы возможности для рядовых зрителей на параде сокращаются Фото: URA.RU В составе «Бессмертного полка» мэр и губернатор пробыли недолго. Куйвашев отправился на парад в Верхнюю Пышму, а Орлов — сначала на выставку ретро-техники, а затем — на другие мероприятия. Посещение Верхней Пышмы из планов градоначальника по какой-то причине выпало Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Парад Победы в Екатеринбурге прошел в особенном для последних лет формате: утром 9 мая свердловские VIP узнали, что традиционный пролет самолетов и истребителей отменяется. А потом в этом смогли убедиться и рядовые зрители. Запомнилось и другое: по площади 1905 года прошла «коробка» из ветеранов боевых действий, несмотря на озвученную ими ранее угрозу. «О том, что не будет авиации, я узнал еще рано утром. По телефону знакомые военные подтвердили», — рассказал знакомый чиновник, с 08:00 участвовавший в традиционных мероприятиях с участием VIP — возложении цветов на Широкореченском мемориале и фуршете на третьем этаже горадминистрации. Как обычно, на «чаепитие» допустили не всех. Пообщаться с губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым могли только сенатор Эдуард Россель, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, председатель гордумы Игорь Володин, митрополит Евгений (Кульберг) и заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда. Этот же состав в 09:30 поднялся на главную трибуну (памятник Ленину). Через несколько минут по брусчатке проехали ветераны Великой Отечественной войны. Следом за ними промаршировали участники чеченской и афганской кампаний. Хотя в конце марта они пригрозили властям, что, если из СИЗО не освободят их лидера — десантника Евгения Тетерина, подозреваемого во взятке, — парад они бойкотируют. «Но, как я понимаю, [власти] их вразумили, объяснив, что суда ведь еще не было. Поэтому сегодня они здесь», — поделился знакомый с ситуацией собеседник. Приветственная речь Евгения Куйвашева в чем-то совпадала с прошлогодней. Он снова напомнил свердловчанам, что Урал и его предприятия внесли огромный вклад в общую победу. «Уральские предприятия [и сегодня] четко и качественно выполняют гособоронзаказ, они производят самую передовую технику и вооружение, боеприпасы и снаряды — все, что необходимо для наших вооруженных сил», — отметил глава региона. В отличие от прошлых лет, парад принимал не главком Центрального военного округа, а его заместитель — генерал-майор Рустам Миннекаев. А командовал сухопутными расчетами — генерал-майор Александр Линьков. Под его руководством по площади прошли 2,5 тысячи человек и 50 единиц боевой техники, включая танк Т-34, бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-40. По окончании парада в центре Екатеринбурга состоялся «Бессмертный полк» (впервые за три года). Куйвашев и Орлов присоединились к акции на 150 тысяч человек. Но через несколько минут ретировались.