Сухой камыш загорелся на площади 800 кв.м недалеко от пешеходной зоны набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На набережной в центре Кургана сотрудникам МЧС пришлось тушить возгорание камыша. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области сообщили URA.RU, что сейчас пожар полностью ликвидирован.

«Информация о возгорании поступила в 16:30. Площадь пожара составила 800 кв. м. На месте работали четыре человека и одна автоцистерна ПСЧ 4. Ликвидация возгорания объявлена в 18:08», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС.

Пользователи опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, что камыш горел как в непосредственной близости от зоны прогулки, так и в зарослях возле пляжа «Бабьи пески». «Подростки там у камыша кучковались. Вероятно, кто-то из них. Пожарные мигом примчались, но камыш с такой скоростью горит, не угонишься», — написала пользователь Мария Скородумова в комментариях к публикации в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В Тюмени набережная, так там красота, а у нас язык не поворачивается назвать набережной, камыш и болото, видок еще тот», — прокомментировала пользователь Любовь Горшенина запись в паблике «ЧП Курган».

Ранее URA.RU сообщало, что в нескольких районах Курганской области, в том числе в областном центре, продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами. В МЧС предупредили, что ситуация может усугубиться после усиления ветра в порывах до 20м/с, которое ожидается в ближайшие два дня. Курганские власти обратились к курганцам с просьбой отказаться в День Победы от самостоятельного запуска салютов.

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