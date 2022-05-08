В Курганской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие два дня в Курганской области ожидается усиление ветра, его скорость в порывах будет достигать 20 м/с. Об этом МЧС сообщает курганцам в SMS-рассылке, призывая соблюдать правила пожарной безопасности.

«10, 11 мая в Курганской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Во избежание пожаров не пользуйтесь открытым огнем и печами», — говорится в SMS-рассылке.

На сайте ГУ МЧС России по Курганской области также сообщается, что высокая пожарная опасность в регионе сохранится как минимум до 11 мая. «Соблюдайте меры пожарной безопасности. При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — отмечают в ведомстве.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 мая в Кургане ожидается температура воздуха от +21 до +23 градусов, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-восточный, 6-11 м/с, в Кургане порывы до 17 м/с, по области местами порывы ветра могут достигать 19 м/с.

В нескольких районах Курганской области продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами. Ситуация усугублялась сильными порывами ветра, которые достигали 20-25 м/с. Позже ветер стих. Из-за сильной задымленности закрывали для движения трассы Курган-Екатеринбург и Курган-Тюмень. Тушить пожары в Курганской области помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также несколько сотен парашютистов-десантников Авиалесоохраны из различных регионов и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.

Курганцев через SMS предупреждают об усилении ветра Скрин: SMS-рассылка от МЧС

Курганское ЦГМС также предупреждает о сильных порывах ветра Скрин: сайт Курганского ЦГМС

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