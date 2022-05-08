Курганцев просят отказаться от главного праздничного атрибута

Курганцев просят не запускать салюты самостоятельно из-за сложной ситуации с пожарами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от самостоятельного запуска праздничных салютов в День Победы в связи со сложной пожароопасной обстановкой. Обращение от имени директора регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислава Носкова опубликовано в telegram-канале областного правительства.

«Сегодня День Победы — священный праздник. Понимаю, что многим хочется отметить его ярко. Но учитывая пожароопасную ситуацию, сухую погоду, прогнозы по усилению ветра настоятельно рекомендую вам воздержаться от самостоятельного запуска фейерверков», — заявил Носков.

Салют на площади Ленина в Кургане не будут отменять. Его запуском занимаются специалисты в месте, где созданы безопасные условия. «В конце концов, главное в этом празднике — не фейерверки, а память о великом подвиге наших предков, которые мы сохранили и передаем своим детям», — добавил чиновник.

Носков отметил, что многие сотрудники лесной охраны, МЧС и других ведомств, которые сейчас занимаются тушением крупных пожаров в Курганской области, тоже хотели пройти в «Бессмертном полку» или возложить цветы к мемориалам. Но они выполняют свой долг, защищая города и села от огня. «Помогите нашим ребятам помочь вам и не допустить новых возгораний», — попросил Носков.

В нескольких районах Курганской области продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами. Ситуация усугублялась сильными порывами ветра до 20-25 м/с. Позже ветер стих, но в МЧС предупредили о новом усилении ветра 10 и 11 мая в порывах до 20м/с. Ранее URA.RU сообщало, что тушить пожары в Курганской области помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также несколько сотен парашютистов-десантников Авиалесоохраны из различных регионов и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам