Губернатор Шумков доложит Путину о борьбе с пожарами

В Курганской области с конца апреля действует режим ЧС из-за сложной ситуации с пожарами Фото: Екатерина Сычкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 мая выступит с докладом на совещании о ситуации с пожарами, которое в режиме видео-конференц-связи проведет президент России Владимир Путин. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

«10 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов России. С докладами о текущей обстановке выступят врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в нескольких районах Курганской области, в том числе в областном центре, продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами. Борьбу с природными пожарами ведут более 1270 человек и 200 единиц техники, в том числе привлеченные дополнительные силы и средства из других регионов, включая два самолета-амфибии БЕ-200 и вертолет МИ-8 МЧС России. Ландшафтные пожары бушуют в Курганской области уже две недели. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. 6 мая из-за лесного пожара из трех деревень и двух СНТ эвакуировали более 800 человек.