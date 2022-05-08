На площади Ленина в Кургане выступила группа «Яхонт» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На площади Ленина в Кургане в честь Дня Победы проходит концерт красноярской группы «Яхонт», которую губернатор Курганской области Вадим Шумков называл одной из своих любимых. Сам Шумков присутствует на концерте в качестве зрителя. Одна из песен, которую исполнили музыканты, посвящена ядерному щиту России, передает корреспондент URA.RU.

«Следующая песня посвящается стратегическому комплексу „Синева“. Это баллистическая ракета, которую делают у нас в Красноярске, ядерный щит России», — сообщили со сцены музыканты, объявляя песню «Синева».

Празднование Дня Победы в Кургане проходит полностью в офлайн-формате, который был до пандемии COVID. Как ранее сообщало URA.RU, группа «Яхонт» стала хедлайнером праздника. Она приезжает в Курган уже не в первый раз. Ранее Шумков называл этот коллектив в числе своих любимых исполнителей. Перед «Яхонтом» на сцене выступал курганский ансамбль «Цветень», который Шумков ранее также называл в числе своих любимых групп. Завершится празднование Дня Победы в Кургане салютом, который прогремит в 22:00.

Группа «Яхонт» уже не в первый раз выступает на Дне Победы в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На концерт пришел Вадим Шумков с сыном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жена Вадима Шумкова также пришла на концерт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одну из песен «Яхонт» посвятил стратегическому комплексу «Синева» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На концерте также присутствуют глава Кургана Елена Ситникова (справа), председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров (в центре фото), директор городского департамента экономического развития Алесандр Кондратов (слева), директор городского департамента архитектуры Нина Юшкова (во втором ряду) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев также посетил концерт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU