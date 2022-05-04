У курганцев возникли проблемы при сдаче билетов на концерт ДДТ

Курганцы, покупавшие билеты на концерт ДДТ более двух лет назад, столкнулись с проблемами при их сдаче Фото: Александр Константинов © URA.RU

Некоторые жители Кургана столкнулись с проблемами при сдаче билетов на отмененный концерт рок-группы ДДТ, которые они покупали более двух лет назад. Об этом URA.RU сообщили сами курганцы, которые собирались пойти на концерт.

«Пришлось писать заявление на возврат билетов. Но в предложенной форме нельзя указать номер карты. Деньги возвращают на ту карту, которой оплачивалась покупка. Билет я покупал в декабре 2019 года, и карты той у меня давно нет», — рассказал один из курганцев.

Другой собеседник агентства рассказал, что проблемы с возвратом могут возникнуть у тех, кто покупал билеты онлайн, указывая адрес почты, которой уже не пользуется — заявления о возврате денег принимают только с адреса, который был указан при оформлении заказа. Кроме того, собеседники URA.RU отмечают, что сейчас организаторы могут возвращать деньги за билеты в течение полугода.

В группе концерта в соцсети «ВКонтакте» курганцы также заявляют о проблемах со сдачей билетов. «У меня не получается оформить возврат через intickets. Пишут, что на этот сеанс к возврату билеты не принимаются», — написала в комментариях пользователь Яна Маленьких. «На intickets пишет: в настоящий момент идет согласование с организатором порядка и сроков возврата билетов», — рассказал Илья Костин. Те, кто покупал билеты в кассе, заявляют, что проблем с возвратом у них не возникло. URA.RU запросило информацию о возврате денег за концерт у организаторов. На момент публикации ответ не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Кургане 11 мая, отменили за несколько дней до выступления. Причины отмены организаторы не раскрывают. Изначально концерт должен был состояться в апреле 2020 года, но его неоднократно переносили из-за ситуации с COVID.

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