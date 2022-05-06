Лидер рок-группы ДДТ объяснил причину отмены концерта в Кургане

Шевчук: пока эта ситуация в стране не закончится, мы не приедем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский музыкант, лидер группы ДДТ назвал причину того, почему в Кургане был отменен концерт коллектива. В разговоре с журналистами интернет-портала «Область 45» Юрий Шевчук, подчеркнул, что «пока на Урале отменились все концерты группы».

«Я убежден, что мы обязательно еще когда-нибудь встретимся с уральцами. Передайте там ребятам, что мы в силах, мы готовы. Но пока эта ситуация в стране не закончится, мы не приедем» — цитируют на сайте слова Шевчука.

Концерт ДДТ, который должен был состояться в Кургане 11 мая, отменили за несколько дней до выступления. Изначально встреча должна была пройти весной 2020 года, но ее несколько раз переносили, ссылаясь на COVID.

URA.RU писало, что некоторые жители Кургана столкнулись с проблемами при сдаче билетов на отмененный концерт рок-группы. Сообщения появлялись в социальных сетях и на официальных площадках продаж в интернете.