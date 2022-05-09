После визита главы Рослесхоза, в Курган прибыло больше пожарных

В Курганскую область дополнительно прибыло 87 авиапожарных (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После визита главы Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова в Курганскую область, в регион дополнительно прибыли 87 парашютистов-десантников Авиалесоохраны для помощи в тушении лесных пожаров. Дополнительные силы прибыли из Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия. Сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«Для помощи региональным лесным службам в контроле над лесопожарной обстановкой в Курганскую область дополнительно переброшено 87 парашютистов десантников из четырех регионов Северо-Западного федерального округа — Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия», — указано в сообщении ведомства. Также дополнительные силы были переброшены в Красноярский край — 78 авиапожарных.

Всего службой Авиалесоохраны для помощи в борьбе с пожарами, в два региона было переброшено 165 парашютистов-десантников. В информации отметили, что в регионе прогнозируется сохранение ветровой нагрузки с порывами ветра до 20-25 метров в секунду. В ближайшие пять дней в юго-западной и центральной частях Курганской области ожидается высокая пожарная опасность в лесах.

Ранее URA.RU сообщало, что на помощь в борьбе с лесными пожарами в Курганскую область прибудут авиапожарные из Архангельска. Также регион посетил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.