СМИ: Германия и Катар не могут наладить поставки газа

10 мая 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщает Reuters Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия и Катар не могут наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на уровне переговоров из-за существенных разногласий в условиях длительности договора. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. «Германия, которая стремится сократить свои выбросы углерода на 88% к 2040 году, неохотно соглашается с условиями Катара подписать соглашения продолжительностью не менее 20 лет, чтобы обеспечить огромные объемы СПГ, необходимые для снижения зависимости от российского газа», — сказал один из источников. Он добавил, что ФРГ осуществляет контроль за СПГ из Катара с другими странами. Отмечается, что Доха (столица арабского государства Катар) желает ограничить направление поставок сжиженного природного газа. Там не намерены позволить Германии перенаправлять газ в другие районы Европы. «Вопрос о продолжительности контракта на СПГ, потенциально ставящий под угрозу цели декарбонизации Германии, является частью продолжающихся дискуссий с Катаром», — считает источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара не предполагается, считает другой источник. Возобновление переговоров между газовыми компаниями Германии с Катаром прогнозируются в мае. Ранее в ФРГ раскритиковали вероятность немедленного введения запрета на поставки энергоносителей из России. По мнению главы промышленного профсоюза IG Meta (деятельность запрещена в РФ) ll Йорга Хофмана, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, а не РФ. Страны ЕС начали вводить жесткие экономические санкции против экономики и граждан России в связи с несогласием проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия стран Запада, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — войны экономическими, политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Германия и Катар не могут наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на уровне переговоров из-за существенных разногласий в условиях длительности договора. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. «Германия, которая стремится сократить свои выбросы углерода на 88% к 2040 году, неохотно соглашается с условиями Катара подписать соглашения продолжительностью не менее 20 лет, чтобы обеспечить огромные объемы СПГ, необходимые для снижения зависимости от российского газа», — сказал один из источников. Он добавил, что ФРГ осуществляет контроль за СПГ из Катара с другими странами. Отмечается, что Доха (столица арабского государства Катар) желает ограничить направление поставок сжиженного природного газа. Там не намерены позволить Германии перенаправлять газ в другие районы Европы. «Вопрос о продолжительности контракта на СПГ, потенциально ставящий под угрозу цели декарбонизации Германии, является частью продолжающихся дискуссий с Катаром», — считает источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара не предполагается, считает другой источник. Возобновление переговоров между газовыми компаниями Германии с Катаром прогнозируются в мае. Ранее в ФРГ раскритиковали вероятность немедленного введения запрета на поставки энергоносителей из России. По мнению главы промышленного профсоюза IG Meta (деятельность запрещена в РФ) ll Йорга Хофмана, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, а не РФ. Страны ЕС начали вводить жесткие экономические санкции против экономики и граждан России в связи с несогласием проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия стран Запада, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — войны экономическими, политическими и информационными средствами.