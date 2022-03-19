В Германии раскритиковали запрет на импорт энергоносителей из РФ

20 марта 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным. Об этом заявил глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман. По его мнению, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, а не России. «Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России», — поделился мнением Хофман в интервью газете Handelsblatt. Он отметил, что ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако это невозможно сделать «в одночасье». Министерство экономики ФРГ заявляло, что Германия готова отказаться от поставок газа из России. ФРГ планировала проработать новое законодательство, которое закрепит ряд вопросов о заполнении газохранилищ на зиму. Вице-канцлер заявлял, что Германии будет сложно пережить зиму без поставок российского газа и угля. Предприниматели ФРГ боятся, что высокие цены на энергоносители в Германии из-за отказа от российской нефти и угля могут привести к массовому банкротству компаний.