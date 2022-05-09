Япония ввела санкции против Мишустина, Пушилина и Пасечника

10 мая 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

В новый список санкций Японии попали 133 человека и 70 компаний из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В новый санкционный список Японии вошли председатель российского правительства Михаил Мишустин и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом сообщает японское Министерство иностранных дел. Япония вводит антироссийские санкции против 133 человек, передает ТАСС. Под действие новых ограничительных мер попали Михаил Мишустин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, а также миллиардер Геннадий Тимченко, его родственники и заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев. Ограничения включают в себя заморозку активов. Также под санкции Японии попали 70 российских компаний. Среди них концерн ВКО «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены. 5 мая Япония объявила новый пакет санкций против РФ, в который попали 140 россиян. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В новый санкционный список Японии вошли председатель российского правительства Михаил Мишустин и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом сообщает японское Министерство иностранных дел. Япония вводит антироссийские санкции против 133 человек, передает ТАСС. Под действие новых ограничительных мер попали Михаил Мишустин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, а также миллиардер Геннадий Тимченко, его родственники и заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев. Ограничения включают в себя заморозку активов. Также под санкции Японии попали 70 российских компаний. Среди них концерн ВКО «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены. 5 мая Япония объявила новый пакет санкций против РФ, в который попали 140 россиян.