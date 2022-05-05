Япония ввела новые санкции против РФ

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В список японских санкций попали 140 физических лиц из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония объявила новый пакет санкций против России. Об этом сообщил премьер-министр Фумио Кисида.

«В черный список попали 140 физических лиц, их активы будут заморожены. Под санкции попали также юридические лица, в первую очередь связанные с военно-промышленным комплексом России», — приводит ТАСС заявление Кисида.

Также под ограничения попал ряд российских банков. Их список не уточняется.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены.

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Япония объявила новый пакет санкций против России. Об этом сообщил премьер-министр Фумио Кисида. «В черный список попали 140 физических лиц, их активы будут заморожены. Под санкции попали также юридические лица, в первую очередь связанные с военно-промышленным комплексом России», — приводит ТАСС заявление Кисида. Также под ограничения попал ряд российских банков. Их список не уточняется. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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