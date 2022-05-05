В список японских санкций попали 140 физических лиц из РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Япония объявила новый пакет санкций против России. Об этом сообщил премьер-министр Фумио Кисида.
«В черный список попали 140 физических лиц, их активы будут заморожены. Под санкции попали также юридические лица, в первую очередь связанные с военно-промышленным комплексом России», — приводит ТАСС заявление Кисида.
Также под ограничения попал ряд российских банков. Их список не уточняется.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены.
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