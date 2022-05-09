ЕС не смог принять главные санкции против России

Запрет на импорт российского газа не поддерживает ряд стран Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз не смог принять последний пакет санкций, запрещающий судоходной отрасли ЕС перевозить российскую нефть, из-за беспокойства ряда стран по поводу экономических последствий этих мер. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Предложение, касающееся судоходства, было отклонено Европейской комиссией после жесткого лоббирования со стороны Мальты и Греции, на которые приходится более половины тоннажа под флагом ЕС», — сообщили собеседники агентства, знакомые с переговорами. Венгрия также продолжает воздерживаться от предложенного ЕС запрета на импорт российской нефти, отмечает издание.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, российская нефть составляет 25% нефтяного импорта ЕС. Доля дизельного топлива из РФ достигает 70% импорта. Быстро перейти на другого поставщика энергоресурсов ЕС не сможет, как минимум в этом году. Тем более желающих заменить РФ на рынке пока нет — у США нет столько запасов, а Саудовская Аравия и ОАЭ не выказали должной готовности, считает эксперт. Однако есть вариант с покупкой российской нефти через Азию, однако ЕС придется переплачивать, рассказал он «Прайм».

Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, передает телеканал 360. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. К примеру, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам