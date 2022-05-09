Под Курганом в дачном поселке загорелась баня и постройки Фото: Екатерина Сычкова

В садоводстве «Зеленый Мыс» под Курганом загорелись дачи. Из-за пожара уже пострадало несколько построек. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

«Там уже дом сгорел. И вот еще что-то горит. Это наверное ветром сюда перекинуло», — прокомментировали пожар очевидцы на видео в группе «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом курганцы пишут, что пожар скорее всего произошел из-за сжигания мусора. «Неймется вам народ, зачем жечь мусор. Мало вам, что кругом лес горит, всю природу изуродовали», — пишет пользователь Наталья Урсан. «Да или в бочке мусор жгли или баню топили, не понимают всей беды после пожара», — добавила Света назарова.

В пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области прокомментировали возгорание в дачном поселке. «В СНТ „Зеленый Мыс“ Кетовского муниципального округа идет ликвидация ландшафтного пожара. Возгорание началось с бани, сейчас горит еще четыре строения на общей площади 150 кв. м. На месте по повышенному рангу работают пожарно-спасательные подразделения из 62 человек и 16 единиц техники. Эвакуация не планируется» — сказали в ведомстве. Точные причины возгорания будут выясняться после полной ликвидации ландшафтного пожара.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 9 мая на набережной в центре Кургана сотрудникам МЧС пришлось тушить возгорание камыша. Площадь пожара составила 800 кв. м. В нескольких районах Курганской области, в том числе в областном центре, продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами. В МЧС предупредили, что ситуация может усугубиться после усиления ветра в порывах до 20м/с, которое ожидается в ближайшие два дня.

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