Саратовский губернатор покинет свой пост

Валерий Радаев возглавлял Саратовскую область два срока подряд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев решил досрочно покинуть свой пост и не выдвигаться на ближайших выборах главы региона в сентябре. Он занимал свой пост два срока подряд.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий Губернатора. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», — приводит заявление Радаева telegram-канал «Пул 64» областных властей.

На пост врио главы Саратовской области Радаев был назначен указом бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в апреле 2012 года. После его наделили полномочиями губернатора на внеочередном заседании Саратовской областной думы. В сентябре 2017 года Радаев переизбрался на пост главы региона. По данным официального сайта правительства Саратовской области, за него проголосовали 74,63% избирателей.

До этого Радаев занимал пост депутата Саратовской областной думы. В 2007 году он стал ее председателем. Ранее возглавлял саратовский Россельхознадзор.

В январе 2022 года «Ведомости» называли Радаева в числе тех губернаторов, которых ждут отставки. Однако издание отмечало, что уход действующего губернатора Саратовской области маловероятен. В частности, из-за отсутствия кандидата на пост главы региона.

Радаев стал третьим российским губернатором за сутки, подавшим в отставку. Ранее о своем намерении покинуть пост заявили главы Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин. Также решил не выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах губернатора глава Рязанской области Николай Любимов.

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