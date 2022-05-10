Назначен врио губернатора Саратовской области

10 мая 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Роман Бусаргин будет руководить Саратовской областью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Ушедшего с поста главы Саратовской области Валерия Радаева заменит вице-губернатор, председатель правительства региона Роман Бусаргин. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Принять отставку Губернатора Саратовской области Радаева В.В. по собственному желанию. Назначить Бусаргина Романа Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Саратовской области», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. На встрече с Бусаргиным Путин отметил большой опыт нового врио губернатора. Тот, в свою очередь, сообщил, что в Саратовской области уже намечены перспективы развития. В частности, новый глава региона намерен решать социально-экономические вопросы и вопросы, касающиеся человека и инвестиционного потенциала. Бусаргин является уроженцем Саратовской области. С 2005 по 2008 годы работал в администрации Саратовского района, а затем стал первым замом главы администрации. Также он был замом главы администрации Энгельса. В 2018 году Бусаргина назначили замом председателя правительства региона, а в 2020 году вице-губернатором Саратовской области. Об уходе Радаева с поста стало известно 10 мая. Он занимал должность губернатора два срока подряд с 2012 года. Радаев заявил, что собирается сосредоточится на другом направлении работы. Ранее он работал депутатом Саратовской облдумы и был ее председателем, также был главой саратовского Россельхознадзора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Ушедшего с поста главы Саратовской области Валерия Радаева заменит вице-губернатор, председатель правительства региона Роман Бусаргин. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Принять отставку Губернатора Саратовской области Радаева В.В. по собственному желанию. Назначить Бусаргина Романа Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Саратовской области», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. На встрече с Бусаргиным Путин отметил большой опыт нового врио губернатора. Тот, в свою очередь, сообщил, что в Саратовской области уже намечены перспективы развития. В частности, новый глава региона намерен решать социально-экономические вопросы и вопросы, касающиеся человека и инвестиционного потенциала. Бусаргин является уроженцем Саратовской области. С 2005 по 2008 годы работал в администрации Саратовского района, а затем стал первым замом главы администрации. Также он был замом главы администрации Энгельса. В 2018 году Бусаргина назначили замом председателя правительства региона, а в 2020 году вице-губернатором Саратовской области. Об уходе Радаева с поста стало известно 10 мая. Он занимал должность губернатора два срока подряд с 2012 года. Радаев заявил, что собирается сосредоточится на другом направлении работы. Ранее он работал депутатом Саратовской облдумы и был ее председателем, также был главой саратовского Россельхознадзора.