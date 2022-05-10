Германия пожертвует своей экономикой ради санкций против России

Германия не отменит антироссийские санкции даже в случае ущерба экономике своей страны. С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Важно, что каждый шаг, о котором мы говорим публично, был ранее обдуман таким образом, чтобы мы могли вынести его в долгосрочном плане. Я ясно указала в вопросе о санкциях — санкции не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии», — сказала Бербок на пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».
По ее словам, ограничения отменят, когда «Украина будет свободна». Бербок также заявила о планах сокращения «до нуля» зависимости от российских энергоносителей, передает RT.
Страны Запада, в том числе и Германия, ввели санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Власти РФ заявляли, что предыдущие ограничения негативно повлияли на западные государства. Там увеличивалась инфляция, нарушались кооперационные связи. Ранее в Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за того, что украинский кризис провоцирует рост цен на сырье и продукты. Об этом сообщили в сюжете телеканала Das Erste. Также Германия может столкнуться с дефицитом бензина в случае введения эмбарго на нефть из РФ, заявлял министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
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