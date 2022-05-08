В Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за санкций

09 мая 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Германии предрекли продовольственный дефицит Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Германии продовольственные ассоциации предрекли нехватку продовольствия в скором времени. Об этом говорится в сюжете телеканала Das Erste. Как отмечают авторы, украинский кризис продолжает способствовать росту цен на сырье, вместе с которым увеличивается и стоимость продуктов питания. «В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — заявил президен Федеральной ассоциации пищевой промышленности ФРГ Кристиан фон Беттихер. Он призвал министра сельского хозяйства Джема Оздемира переключиться на активный кризис-менеджмент. Отмечается, что цены на производство хлеба в стране уже выросли на 25-30%. Эксперты предсказывают аналогичное подорожание и молочной продукции. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. Стране уже предрекли дефицит бензина. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны Запада. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Германии продовольственные ассоциации предрекли нехватку продовольствия в скором времени. Об этом говорится в сюжете телеканала Das Erste. Как отмечают авторы, украинский кризис продолжает способствовать росту цен на сырье, вместе с которым увеличивается и стоимость продуктов питания. «В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — заявил президен Федеральной ассоциации пищевой промышленности ФРГ Кристиан фон Беттихер. Он призвал министра сельского хозяйства Джема Оздемира переключиться на активный кризис-менеджмент. Отмечается, что цены на производство хлеба в стране уже выросли на 25-30%. Эксперты предсказывают аналогичное подорожание и молочной продукции. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. Стране уже предрекли дефицит бензина. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны Запада.