Олаф Шольц призвал сделать переговоры России и Украины «конкретнее» Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Между Россией и Украиной необходимо возобновить переговоры и сделать их более конкретными, такой формат приведет к незамедлительному соглашению между сторонами. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение», — заявил Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине. Так он ответил на просьбу прокомментировать выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю 9 мая.

Он добавил, что сейчас важно не допустить новые разрушения на Украине. По его мнению, в переговорах между сторонами должен быть достигнут прогресс.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — завершение боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также денацификация и демилитаризация Украины. Основной приоритет российской армии — защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида нацбатов и ВСУ.

На фоне этого Россия и Украина провели серию переговоров, но не пришли к урегулированию конфликта. Власти Украины заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Украина ранее на встрече в Стамбуле выразила готовность отказаться от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Но затем Киев нарушил это обещание, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению помощник президента РФ Владимира Мединского, переговоры с Украиной из-за спецоперации не прекращались. Они продолжаются, только дистанционно.

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