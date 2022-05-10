Рязанскую область возглавил руководитель Росстата

Павел Малков ранее занимал пост вице-губернатора Саратовской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

Руководитель Росстата Павел Малков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Указ об назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее Малков уже занимал пост заместителя главы региона, а после прошел обучение в «Школе губернаторов» РАНХиГС.

«Назначить Малкова Павла Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Рязанской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Рязанской области», — говорится в указе на сайте Кремля. Этим же документом президент отправил в отставку прежнего руководителя региона Николая Любимова. До назначения Путин провел личную встречу с назначенным врио.

Малков возглавлял Федеральную службу государственной статистики с декабря 2018 года. До этого, начиная с 2012 года, он работал в Министерстве экономического развития РФ — в частности, возглавлял департамент государственного развития.

Новый врио губернатора — уроженец Саратовской области. Он окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». После прошел переподготовку на государственного управленца. В том числе прошел обучение в РАНХиГС по программе MBA.

Малков уже имеет опыт работы в областном руководстве. Он был заместителем министра экономического развития и торговли Саратовской области. В 2012 году Малков исполнял обязанности саратовского вице-губернатора.

Новый врио главы региона — выпускник «школы губернаторов». В 2021 году он окончил IV поток программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Ранее Николай Любимов сообщил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах. Прямые выборы губернаторов пройдут осенью 2022 года в 14 регионах.

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