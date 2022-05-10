Times: полмиллиона немцев лишатся работы из-за запрета на газ РФ

10 мая 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Власти Германии стремятся уменьшить зависимость страны от российского газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Поспешное введение эмбарго на российский природный газ, может грозить гражданам Германии потерей полмиллиона рабочих мест. Об этом пишет Times, со ссылкой на экономического советника ФРГ. «Быстрое эмбарго на российский газ поставит под угрозу полмиллиона рабочих мест в Германии», — сказал советник. По его мнению, в настоящее время, власти страны стремятся уменьшить зависимость от российского природного газа. Однако для этого имеются существенные препятствия, так как целые сектора промышленности страны зависят от газа из РФ «для таких процессов, как нагревательные печи и производство химикатов», считает немецкий политик. Страны Запада, в том числе и Германия, ввели санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Власти РФ заявляли, что предыдущие ограничения негативно повлияли на западные государства. Там увеличивалась инфляция, нарушались кооперационные связи. Ранее в Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за того, что украинский кризис провоцирует рост цен на сырье и продукты. Также Германия может столкнуться с дефицитом бензина в случае введения эмбарго на нефть из РФ, заявлял министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Однако, Германия не отменит антироссийские санкции даже в случае ущерба экономике своей страны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Поспешное введение эмбарго на российский природный газ, может грозить гражданам Германии потерей полмиллиона рабочих мест. Об этом пишет Times, со ссылкой на экономического советника ФРГ. «Быстрое эмбарго на российский газ поставит под угрозу полмиллиона рабочих мест в Германии», — сказал советник. По его мнению, в настоящее время, власти страны стремятся уменьшить зависимость от российского природного газа. Однако для этого имеются существенные препятствия, так как целые сектора промышленности страны зависят от газа из РФ «для таких процессов, как нагревательные печи и производство химикатов», считает немецкий политик. Страны Запада, в том числе и Германия, ввели санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Власти РФ заявляли, что предыдущие ограничения негативно повлияли на западные государства. Там увеличивалась инфляция, нарушались кооперационные связи. Ранее в Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за того, что украинский кризис провоцирует рост цен на сырье и продукты. Также Германия может столкнуться с дефицитом бензина в случае введения эмбарго на нефть из РФ, заявлял министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Однако, Германия не отменит антироссийские санкции даже в случае ущерба экономике своей страны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.