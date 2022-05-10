В ЯНАО школьники сразятся за победу в шахматном турнире

11 мая 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Школьники сразятся за победу в этапе всероссийского соревнования по шахматам Фото: Илья Московец © URA.RU Школьники из семи регионов страны будут сражаться за победу в этапе Детского Кубка РФ по шахматам. Соревнования пройдут в Ноябрьске (ЯНАО) с 13 по 20 мая, сообщается на сайте федерации шахмат России. «Федерация шахмат Ямало-Ненецкого автономного округа приглашает принять участие во всероссийском соревновании — этапе Детского Кубка России „Мемориал В.Н. Оноприенко“. Турнир состоится с 13 по 20 мая в городе Ноябрьск. Приглашаются любители шахмат от 9 до 15 лет», — сообщает федерация шахмат РФ. В турнирах примут участие около 140 юношей и девушек из ЯНАО, ХМАО, Оренбургской, Тюменской, Томской областей, Краснодарского края и Москвы. Соревнование такого масштаба проводится в Ноябрьске впервые. Ранее URA.RU рассказало о юной шахматистке из Ноябрьска. Оксана Смирнова вышла на 5 место в мире в возрастной категории 2014 года и моложе в рейтинге FIDE. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Школьники из семи регионов страны будут сражаться за победу в этапе Детского Кубка РФ по шахматам. Соревнования пройдут в Ноябрьске (ЯНАО) с 13 по 20 мая, сообщается на сайте федерации шахмат России. «Федерация шахмат Ямало-Ненецкого автономного округа приглашает принять участие во всероссийском соревновании — этапе Детского Кубка России „Мемориал В.Н. Оноприенко“. Турнир состоится с 13 по 20 мая в городе Ноябрьск. Приглашаются любители шахмат от 9 до 15 лет», — сообщает федерация шахмат РФ. В турнирах примут участие около 140 юношей и девушек из ЯНАО, ХМАО, Оренбургской, Тюменской, Томской областей, Краснодарского края и Москвы. Соревнование такого масштаба проводится в Ноябрьске впервые. Ранее URA.RU рассказало о юной шахматистке из Ноябрьска. Оксана Смирнова вышла на 5 место в мире в возрастной категории 2014 года и моложе в рейтинге FIDE.