10 мая 2022

В ЯНАО школьники сразятся за победу в шахматном турнире

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, шахматы, шахматная доска, игра, шахматные часы
Школьники сразятся за победу в этапе всероссийского соревнования по шахматам Фото:

Школьники из семи регионов страны будут сражаться за победу в этапе Детского Кубка РФ по шахматам. Соревнования пройдут в Ноябрьске (ЯНАО) с 13 по 20 мая, сообщается на сайте федерации шахмат России.

«Федерация шахмат Ямало-Ненецкого автономного округа приглашает принять участие во всероссийском соревновании — этапе Детского Кубка России „Мемориал В.Н. Оноприенко“. Турнир состоится с 13 по 20 мая в городе Ноябрьск. Приглашаются любители шахмат от 9 до 15 лет», — сообщает федерация шахмат РФ.

В турнирах примут участие около 140 юношей и девушек из ЯНАО, ХМАО, Оренбургской, Тюменской, Томской областей, Краснодарского края и Москвы. Соревнование такого масштаба проводится в Ноябрьске впервые.

Ранее URA.RU рассказало о юной шахматистке из Ноябрьска. Оксана Смирнова вышла на 5 место в мире в возрастной категории 2014 года и моложе в рейтинге FIDE.

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Школьники из семи регионов страны будут сражаться за победу в этапе Детского Кубка РФ по шахматам. Соревнования пройдут в Ноябрьске (ЯНАО) с 13 по 20 мая, сообщается на сайте федерации шахмат России. «Федерация шахмат Ямало-Ненецкого автономного округа приглашает принять участие во всероссийском соревновании — этапе Детского Кубка России „Мемориал В.Н. Оноприенко“. Турнир состоится с 13 по 20 мая в городе Ноябрьск. Приглашаются любители шахмат от 9 до 15 лет», — сообщает федерация шахмат РФ. В турнирах примут участие около 140 юношей и девушек из ЯНАО, ХМАО, Оренбургской, Тюменской, Томской областей, Краснодарского края и Москвы. Соревнование такого масштаба проводится в Ноябрьске впервые. Ранее URA.RU рассказало о юной шахматистке из Ноябрьска. Оксана Смирнова вышла на 5 место в мире в возрастной категории 2014 года и моложе в рейтинге FIDE.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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