Юная шахматистка из Ноябрьска вошла в топ-пять рейтинга FIDE

02 декабря 2021 в 15:16 Размер текста - 17 +

Оксана Смирнова из Ноябрьска вышла на 5 место в мире в возрастной категории 2014 года и моложе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Юная шахматистка из Ноябрьска (ЯНАО) Оксана Смирнова вышла на 5 место в мире в возрастной категории 2014 года и моложе в рейтинге FIDE. Об этом URA.RU сообщил тренер шахматистки Радмил Ахметов. «Оксана вышла на пятое место в мире и первое в России в возрастной категории 2014 года и моложе. Она за последний год съездила на большое количество турниров и получила большую практику. Последний турнир — первенство УрФО среди девочек до 11 лет, где она заняла третье место», — рассказал URA.RU тренер. Оксане Смирновой семь лет, и она стала первой шахматисткой Ноябрьска, которая показала такой высокий результат. Занятое призовое место на турнире УрФО среди девочек позволило ей попасть в старшую лигу. «На самом деле это достаточно громко для шахмат Ноябрьска и региона. Это не первое ее достижение, она уже отобралась в высшую лигу первенства России с 11 лет. Турнир этой лиги пройдет в Сочи в апреле 2022 года, а потом в мае будет играть в своей категории до 11 лет», — рассказал URA.RU папа девочки Андрей Смирнов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Юная шахматистка из Ноябрьска (ЯНАО) Оксана Смирнова вышла на 5 место в мире в возрастной категории 2014 года и моложе в рейтинге FIDE. Об этом URA.RU сообщил тренер шахматистки Радмил Ахметов. «Оксана вышла на пятое место в мире и первое в России в возрастной категории 2014 года и моложе. Она за последний год съездила на большое количество турниров и получила большую практику. Последний турнир — первенство УрФО среди девочек до 11 лет, где она заняла третье место», — рассказал URA.RU тренер. Оксане Смирновой семь лет, и она стала первой шахматисткой Ноябрьска, которая показала такой высокий результат. Занятое призовое место на турнире УрФО среди девочек позволило ей попасть в старшую лигу. «На самом деле это достаточно громко для шахмат Ноябрьска и региона. Это не первое ее достижение, она уже отобралась в высшую лигу первенства России с 11 лет. Турнир этой лиги пройдет в Сочи в апреле 2022 года, а потом в мае будет играть в своей категории до 11 лет», — рассказал URA.RU папа девочки Андрей Смирнов.