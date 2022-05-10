Россия побеждает в информационной войне по Украине. Об этом заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая в Конгрессе.
Американский сенатор Роб Портман заявил, что Россия превосходит Запад в информационном пространстве настолько, насколько Вооруженные силы РФ превосходят украинские. «Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов», — ответила Бриджит Бринк, передает ТАСС.
Портман спросил у дипломата, что стоит делать американским властям, для того чтобы лучше противостоять России. Она заявила, что Западу нужно прикладывать больше усилий, быть «более креативным и инновационным» в информационном пространстве. «Но это то, что мы должны сделать, чтобы справиться с этим. Это очень большая угроза для нашего образа жизни», — резюмировала Бринк.
В феврале Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. С момента начала спецоперации украинские и западные СМИ опубликовали 6,5 миллионов фейковых сообщений о деятельности ВС РФ, заявила в конце апреля глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. В сенате США назвали Белый дом главным источником дезинформации. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что РФ намерена опровергнуть фейки о спецоперации со всей Украины.
Россия побеждает в информационной войне по Украине. Об этом заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая в Конгрессе. Американский сенатор Роб Портман заявил, что Россия превосходит Запад в информационном пространстве настолько, насколько Вооруженные силы РФ превосходят украинские. «Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов», — ответила Бриджит Бринк, передает ТАСС. Портман спросил у дипломата, что стоит делать американским властям, для того чтобы лучше противостоять России. Она заявила, что Западу нужно прикладывать больше усилий, быть «более креативным и инновационным» в информационном пространстве. «Но это то, что мы должны сделать, чтобы справиться с этим. Это очень большая угроза для нашего образа жизни», — резюмировала Бринк. В феврале Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. С момента начала спецоперации украинские и западные СМИ опубликовали 6,5 миллионов фейковых сообщений о деятельности ВС РФ, заявила в конце апреля глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. В сенате США назвали Белый дом главным источником дезинформации. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что РФ намерена опровергнуть фейки о спецоперации со всей Украины.