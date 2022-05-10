В США признали поражение в противостоянии с Россией. «Нас превзошли и переиграли»

11 мая 2022 в 05:23 Размер текста - 17 +

США проигрывают России в информационной войне, заявила Бриджит Бринк Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия побеждает в информационной войне по Украине. Об этом заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая в Конгрессе. Американский сенатор Роб Портман заявил, что Россия превосходит Запад в информационном пространстве настолько, насколько Вооруженные силы РФ превосходят украинские. «Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов», — ответила Бриджит Бринк, передает ТАСС. Портман спросил у дипломата, что стоит делать американским властям, для того чтобы лучше противостоять России. Она заявила, что Западу нужно прикладывать больше усилий, быть «более креативным и инновационным» в информационном пространстве. «Но это то, что мы должны сделать, чтобы справиться с этим. Это очень большая угроза для нашего образа жизни», — резюмировала Бринк. В феврале Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. С момента начала спецоперации украинские и западные СМИ опубликовали 6,5 миллионов фейковых сообщений о деятельности ВС РФ, заявила в конце апреля глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. В сенате США назвали Белый дом главным источником дезинформации. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что РФ намерена опровергнуть фейки о спецоперации со всей Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия побеждает в информационной войне по Украине. Об этом заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая в Конгрессе. Американский сенатор Роб Портман заявил, что Россия превосходит Запад в информационном пространстве настолько, насколько Вооруженные силы РФ превосходят украинские. «Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов», — ответила Бриджит Бринк, передает ТАСС. Портман спросил у дипломата, что стоит делать американским властям, для того чтобы лучше противостоять России. Она заявила, что Западу нужно прикладывать больше усилий, быть «более креативным и инновационным» в информационном пространстве. «Но это то, что мы должны сделать, чтобы справиться с этим. Это очень большая угроза для нашего образа жизни», — резюмировала Бринк. В феврале Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. С момента начала спецоперации украинские и западные СМИ опубликовали 6,5 миллионов фейковых сообщений о деятельности ВС РФ, заявила в конце апреля глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. В сенате США назвали Белый дом главным источником дезинформации. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что РФ намерена опровергнуть фейки о спецоперации со всей Украины.