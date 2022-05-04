В сенате США назвали Белый дом главным распространителем фейков

Правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол.
«Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США», — передает слова Пола на слушаниях в сенате РИА «Новости». Он привел несколько примеров, являющихся, по его мнению, фейками со стороны правительства США. В частности, дезинформацией Пол назвал заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Госдеп США распространяет фейк о том, что националисты якобы сохраняют контроль над Мариуполем. Также в американском ведомстве ложно обвиняли Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Страны Запада активно поддерживают фейки, распространяемые Киевом в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал