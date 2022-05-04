04 мая 2022

В сенате США назвали Белый дом главным распространителем фейков

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Правительство США назвали главным распространителем дезинформации Фото:
новость из сюжета
Фейки о спецоперации России на Украине

Правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол.

«Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США», — передает слова Пола на слушаниях в сенате РИА «Новости». Он привел несколько примеров, являющихся, по его мнению, фейками со стороны правительства США. В частности, дезинформацией Пол назвал заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Госдеп США распространяет фейк о том, что националисты якобы сохраняют контроль над Мариуполем. Также в американском ведомстве ложно обвиняли Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Страны Запада активно поддерживают фейки, распространяемые Киевом в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол. «Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США», — передает слова Пола на слушаниях в сенате РИА «Новости». Он привел несколько примеров, являющихся, по его мнению, фейками со стороны правительства США. В частности, дезинформацией Пол назвал заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Госдеп США распространяет фейк о том, что националисты якобы сохраняют контроль над Мариуполем. Также в американском ведомстве ложно обвиняли Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Страны Запада активно поддерживают фейки, распространяемые Киевом в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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